Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak. Bununla birlikte vatandaşlar Türkiye-Japonya maçı ne zaman sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Türkiye-Japonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Türkiye, Japonya'ya karşı son 23 Eylül 2023't Olimpiyat Elemelerinde 3-1'lik skorla elde etmişti. Bu kez Türkiye – Japonya yarı final mücadelesi, 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da başlayacak.
Türkiye-Japonya Maçı Hangi Kanalda İzlenir?
Filenin Sultanları'nın Japonya karşısındaki kritik yarı final maçı TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.