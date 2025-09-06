Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Final Yolunda

Ay-yıldızlı ekip, Japonya karşısında kazanması halinde bir kez daha Dünya Şampiyonası finaline çıkma başarısı gösterecek. Tüm gözler, bugün saat 11.30'da oynanacak olan dev mücadelede olacak.