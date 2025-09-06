Haberler Liste Haberleri Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanını yaşayacak. Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya ile final bileti için sahaya çıkıyor.

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak. Bununla birlikte vatandaşlar Türkiye-Japonya maçı ne zaman sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Türkiye-Japonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye, Japonya'ya karşı son 23 Eylül 2023't Olimpiyat Elemelerinde 3-1'lik skorla elde etmişti. Bu kez Türkiye – Japonya yarı final mücadelesi, 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da başlayacak.

Türkiye-Japonya Maçı Hangi Kanalda İzlenir?

Filenin Sultanları'nın Japonya karşısındaki kritik yarı final maçı TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Final Yolunda

Ay-yıldızlı ekip, Japonya karşısında kazanması halinde bir kez daha Dünya Şampiyonası finaline çıkma başarısı gösterecek. Tüm gözler, bugün saat 11.30'da oynanacak olan dev mücadelede olacak.

