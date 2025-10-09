Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?

A: Güney Afrika 2010

B: Brezilya 2014

C: Rusya 2018

D: Katar 2022

Cevap: Rusya 2018