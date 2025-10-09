Haberler Liste Haberleri FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 22:36
FIFA DÜNYA KUPASI TARİHİNDE VAR SİSTEMİ İLK KEZ HANGİSİNDE UYGULANMIŞTIR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?

A: Güney Afrika 2010

B: Brezilya 2014

C: Rusya 2018

D: Katar 2022

Cevap: Rusya 2018

