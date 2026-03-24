Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç aşkı okyanus ötesinde

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Faruk Sabancı ve başarılı oyuncu Esra Bilgiç, aşklarını Amerika'ya taşıdı. Bir süredir birlikte olan ünlü çift, tatil kareleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden oyuncu Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı, rotayı bu kez "Asla Uyumayan Şehir" New York'a kırdı. İki yıldır dolu dizgin aşk yaşayan ikili, şehrin altını üstüne getirdikten sonra bu kez gökyüzüne çıktı.

Şehre Kuş Bakışı Bakış: Romantik Helikopter Turu Sık sık gerçekleştirdikleri yurt dışı seyahatleriyle bilinen ve her gittikleri yerde uyumlarıyla parmakla gösterilen Bilgiç ve Sabancı, tatil çıtasını zirveye taşıdı. New York'un ikonik silüetini keşfe çıkan çift, şehri helikopterle kuş bakışı izlediği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle Faruk Sabancı'nın, sevgilisi Esra Bilgiç ile birlikte uçuş sırasında paylaştığı "kalp" emojili kareler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.