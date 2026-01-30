Ev kirası gibi aidat! Eski milli futbolcu Hakan Balta isyan etti
Eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, yaşadıkları sitede aidatlara yapılan fahiş zam nedeniyle zor bir sürecin içine girdi. Kira bedellerini aratmayan aidat rakamları karşısında şaşkınlık yaşayan Balta çifti, duruma tepki gösterdi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, yaşadığı site aidatı kriziyle gündeme geldi. Balta ve eşi Derya Balta'nın Yeşilköy'de yaşadığı sitede aidatlara yapılan yüzde 40'lık zam, ortaya çıkan rakamlarla dikkat çekti.
Zam sonrası Balta çiftinin oturduğu dairenin aylık aidatı 25 bin 600 TL'ye yükseldi.
KİRA DEĞİL AİDAT!
Aidat artışı yalnızca Hakan Balta ve eşini değil, aynı sitede yaşayan aile bireylerini de etkiledi. Edinilen bilgilere göre, Hakan Balta'nın annesinin yaşadığı dairenin aidatı da 21 bin 700 TL oldu.