Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’dan erken kutlama!

7 yıllık evliliklerini 2015 yılında sonlandıran Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocukları Uzay ve Kuzey için özel günlerde bir araya gelmeye devam ediyor. Eski eşler, bu kez oğullarıyla birlikte erken yeni yıl yemeğinde buluştu.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:36
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin bu evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki erkek çocuk dünyaya geldi.

ÇOCUKLARI İÇİN YENİDEN BİR ARADALAR!

Eski eşler, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırmış olsalar da, çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor. Oğullarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlar sosyal medyada da takipçilerin beğenisini topluyor.

İki ünlü isim bu kez de çocuklarıyla yemekte buluştu. 2026'yı kutlayan eski eşler, oğullarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Şıkel'in sosyal medyada paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

