Eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ’dan erken kutlama!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin bu evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki erkek çocuk dünyaya geldi.
ÇOCUKLARI İÇİN YENİDEN BİR ARADALAR!
Eski eşler, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırmış olsalar da, çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor. Oğullarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlar sosyal medyada da takipçilerin beğenisini topluyor.
İki ünlü isim bu kez de çocuklarıyla yemekte buluştu. 2026'yı kutlayan eski eşler, oğullarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi.