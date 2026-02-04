Engelli memur adayları dikkat: 2026 EKPSS başvuruları başlıyor! ÖSYM AİS ekranı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılmayı planlayan adaylar için 2026 başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 4 Şubat’ta başlayacak, 24 Şubat’ta sona erecek. Başvurusunu bu tarihler arasında yapamayan adaylar için ise geç başvurular 3-4 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav 19 Nisan 2026’da yapılacak, sonuçlar ise 14 Mayıs 2026’da açıklanacak.
Engelli kamu personeli adaylarının yakından takip ettiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru süreci yaklaşırken, adaylar gözlerini başvuru takvimine ve yayımlanacak kılavuza çevirdi. Kamuda engelli personel alımı kapsamında yapılacak sınav için başvuruların başlayacağı tarih ve başvuru yöntemleri merak konusu oldu.
2026 EKPSS BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
2026 yılında uygulanacak EKPSS için başvuru süreci 4 Şubat tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 24 Şubat tarihine kadar tamamlayabilecek.
Belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru süreci de tanımlandı. Buna göre geç başvurular 3-4 Mart tarihlerinde alınacak.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını birden fazla yöntemle gerçekleştirebilecek. Başvurular;
⏺ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden,
⏺ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi internet adresi üzerinden,
⏺ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.