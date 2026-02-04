Engelli memur adayları dikkat: 2026 EKPSS başvuruları başladı! ÖSYM AİS ekranı

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 10:14 Son Güncelleme: 04 Şubat 2026 16:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılmayı planlayan adaylar için 2026 başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 4 Şubat’ta başladı. 24 Şubat’ta sona erecek. Başvurusunu bu tarihler arasında yapamayan adaylar için ise geç başvurular 3-4 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav 19 Nisan 2026’da yapılacak, sonuçlar ise 14 Mayıs 2026’da açıklanacak.