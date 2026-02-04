CANLI YAYIN

Engelli memur adayları dikkat: 2026 EKPSS başvuruları başladı! ÖSYM AİS ekranı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Engelli memur adayları dikkat: 2026 EKPSS başvuruları başladı! ÖSYM AİS ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılmayı planlayan adaylar için 2026 başvuru takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan takvime göre başvurular 4 Şubat’ta başladı. 24 Şubat’ta sona erecek. Başvurusunu bu tarihler arasında yapamayan adaylar için ise geç başvurular 3-4 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav 19 Nisan 2026’da yapılacak, sonuçlar ise 14 Mayıs 2026’da açıklanacak.

Engelli kamu personeli adaylarının yakından takip ettiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru süreci başladı. Adaylar, yayımlanan başvuru takvimi ve kılavuz doğrultusunda işlemlerini yapmaya başladı. Kamuda engelli personel alımı kapsamında gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihleri ve yöntemleri de netlik kazandı.

2026 EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

2026 yılında uygulanacak EKPSS için başvuru süreci 4 Şubat itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 24 Şubat'a kadar tamamlayabilecek.

Belirlenen tarihler arasında başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru süreci de açıklandı. Buna göre geç başvurular 3-4 Mart tarihlerinde alınacak.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını birden fazla yöntemle gerçekleştirebilecek. Başvurular;

⏺ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden,

⏺ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi internet adresi üzerinden,

⏺ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için adayların kılavuzda yer alacak adımları eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerekecek.

ÖSYM AİS ADAY İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

2026 EKPSS SINAV TARİHİ VE SONUÇ TAKVİMİ

2026 EKPSS sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav sonuçlarının ise 14 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların yerleştirme sürecine ilişkin takvimi takip etmesi gerekecek.

