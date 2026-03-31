Emel Sayın’dan duygulandıran Kemal Sunal itirafı: "Gizlice yardım ederdi"

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Emel Sayın, katıldığı programda efsane oyuncu Kemal Sunal ile ilgili bir itirafta bulundu.

80 yaşındaki usta sanatçı, 1974 yapımı efsane film "Mavi Boncuk" setinde Kemal Sunal ile çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, Sunal'ın dışarıdan görünen "komik adam" imajının aksine çok ciddi ve mesafeli bir karakteri olduğunu vurguladı.

Sayın, merakına yenik düşerek Kemal Sunal'ı bir süre uzaktan izlediğini ve tanık olduğu manzara karşısında büyük bir hayranlık duyduğunu ifade etti.

"Hiçbir zaman çok samimi olmadık. Çok mesafeli, ciddi bir adamdı. Sette bir bakıyorum Kemal bir kenarda yalnız, sessiz... Ama kamera karşısına geçtiği an devleşiyordu. Bu zıtlık benim çok ilgimi çekmişti."

Kemal Sunal (1944-2000)

"EVE GİDENE KADAR İNSANLARA YARDIM EDERDİ"

Sunal'ın maddi imkanların kısıtlı olduğu o dönemde bile elindeki paylaştığını belirten sanatçı, duygularını şöyle dile getirdi:

"Yavaş yavaş onu izledim. Sonra kenarda uyuyan birine para veriyor. Sonra başka birine. Çok ilgimi çekti. Takip ettim uzaktan o beni görmüyor. İnsanlara yardım ediyor evine gidene kadar. Ki maddi durumlarımız o zamanlar şimdiki gibi değildi. O zaman onu daha çok sevmiştim. Anladım ki çok güzel bir yüreği var. Yardımsever çok iyi bir sanatçı. O zaman ona sevgim saygım daha da artmıştı."

Sanat dünyasının bu iki dev isminin yıllar sonra gün yüzüne çıkan bu anısı, izleyenlere hem hüzünlü hem de gurur dolu anlar yaşattı.