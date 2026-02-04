Eğitim için İngiltere'ye gitmişti! Hande Erçel'den 'seviye' sorusuna şaşırtan cevap
Son dönemde yurtdışı etkinliklerinde Türkiye’yi temsilen sıkça boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz akşam yüzü olduğu kozmetik markasının lansmanında objektiflere takıldı. Erçel, kendisine yöneltilen İngilizce seviyesi sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Son dönemde yurtdışı davetlerinde Türkiye'yi temsilen sık sık boy gösteren güzel oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu kozmetik markasının geçtiğimiz akşam düzenlenen lansmanında objektiflere yansıdı.
Şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erçel, etkinlik çıkışında İSE basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"GİDİP GELİYORUM"
Etkinlikte soruları yanıtlayan Erçel, Londra'da dil eğitimi aldığı ve zaman zaman burada bulunduğunu söyledi. Erçel, "Hâlâ gidip geliyorum; çekimler ve toplantılar için ama bir süre daha oradayım" dedi.