CANLI YAYIN

Eğitim için İngiltere'ye gitmişti! Hande Erçel'den 'seviye' sorusuna şaşırtan cevap

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Eğitim için İngiltere'ye gitmişti! Hande Erçel'den 'seviye' sorusuna şaşırtan cevap

Son dönemde yurtdışı etkinliklerinde Türkiye’yi temsilen sıkça boy gösteren ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz akşam yüzü olduğu kozmetik markasının lansmanında objektiflere takıldı. Erçel, kendisine yöneltilen İngilizce seviyesi sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Son dönemde yurtdışı davetlerinde Türkiye'yi temsilen sık sık boy gösteren güzel oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu kozmetik markasının geçtiğimiz akşam düzenlenen lansmanında objektiflere yansıdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erçel, etkinlik çıkışında İSE basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"GİDİP GELİYORUM"

Etkinlikte soruları yanıtlayan Erçel, Londra'da dil eğitimi aldığı ve zaman zaman burada bulunduğunu söyledi. Erçel, "Hâlâ gidip geliyorum; çekimler ve toplantılar için ama bir süre daha oradayım" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BİLEMEZSİN SEVİYEMİ"

Muhabirin, "İngilizceniz A seviyeye geçene kadar yurt dışına gitmeye devam mı?" sorusuna ise Erçel'in verdiği "Bilemezsin seviyemi." cevabı dikkat çekti.

Erçel'in bu açıklaması sosyal medyada gündem yarattı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın