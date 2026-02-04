Eğitim için İngiltere'ye gitmişti! Hande Erçel'den 'seviye' sorusuna şaşırtan cevap

Şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erçel, etkinlik çıkışında İSE basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: Instagram

"GİDİP GELİYORUM"

Etkinlikte soruları yanıtlayan Erçel, Londra'da dil eğitimi aldığı ve zaman zaman burada bulunduğunu söyledi. Erçel, "Hâlâ gidip geliyorum; çekimler ve toplantılar için ama bir süre daha oradayım" dedi.