Ege'de deprem! AFAD son dakika duyurdu: Kaç büyüklüğünde, nerede meydana geldi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberleri... Ege Denizi’nde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 10 Şubat 2026 günü saat 07.34’te kaydedildi.

Ege Denizi'nde 10 Şubat 2026 saat 07.34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 26.66 kilometre derinliğinde, 36.03083 kuzey enlemi ve 25.88639 doğu boylamında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD DUYURDU

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-02-10
Saat:07:34:59 TSİ
Enlem:36.03083 N
Boylam:25.88639 E
Derinlik:26.66 km

10 ŞUBAT SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer
2026-02-10 07:34:59 36.03083 25.88639 26.66 Mw 4.0 Ege Denizi
2026-02-10 06:24:57 36.37139 36.37694 8.13 ML 1.2 Kumlu (Hatay)
2026-02-10 06:21:59 38.52361 27.64028 7.05 ML 1.5 Turgutlu (Manisa)
2026-02-10 05:51:04 38.12389 36.90194 7.03 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-02-10 05:42:30 38.26083 37.76667 7.00 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2026-02-10 05:39:20 39.20667 27.98194 9.41 ML 2.6 Akhisar (Manisa)
2026-02-10 05:31:10 39.20222 28.15056 8.30 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 05:05:20 39.19556 28.11139 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 03:46:51 36.53444 31.20222 86.32 ML 2.0 Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya)
2026-02-10 03:36:27 40.16861 31.78778 8.94 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-02-10 03:36:10 39.17222 28.21083 7.00 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 03:24:54 39.22417 28.15111 7.00 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 03:16:46 37.76139 36.53417 7.02 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-02-10 03:12:43 39.15028 28.26972 7.00 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 03:11:09 40.62750 33.00056 8.53 ML 1.3 Orta (Çankırı)
2026-02-10 03:04:38 36.55750 29.07389 22.28 ML 1.4 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.76 km] Fethiye (Muğla)
2026-02-10 02:57:19 37.53722 37.12806 9.27 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-02-10 02:53:00 39.24194 28.97750 6.19 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-10 02:52:27 37.79361 38.56139 7.05 ML 0.8 Kahta (Adıyaman)
2026-02-10 02:50:34 39.20889 28.16000 5.53 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 02:39:44 37.88667 42.05861 6.18 ML 1.3 Merkez (Siirt)
2026-02-10 02:33:18 39.23278 28.10250 4.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 02:21:08 44.79361 37.44944 40.57 Mw 4.7 Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya)
2026-02-10 02:19:35 38.81778 38.17361 7.00 ML 0.8 Arguvan (Malatya)
2026-02-10 02:03:27 38.13167 38.35528 7.04 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-10 01:59:01 39.21778 28.15917 5.04 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 01:54:46 39.22111 28.15167 7.00 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

