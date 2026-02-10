Ege'de deprem! AFAD son dakika duyurdu: Kaç büyüklüğünde, nerede meydana geldi?
Son dakika haberleri... Ege Denizi’nde sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 10 Şubat 2026 günü saat 07.34’te kaydedildi.
Ege Denizi'nde 10 Şubat 2026 saat 07.34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 26.66 kilometre derinliğinde, 36.03083 kuzey enlemi ve 25.88639 doğu boylamında gerçekleştiği bildirildi.
AFAD DUYURDU
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-02-10
Saat:07:34:59 TSİ
Enlem:36.03083 N
Boylam:25.88639 E
Derinlik:26.66 km
10 ŞUBAT SON DEPREMLER
|Tarih
|Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-02-10
|07:34:59
|36.03083
|25.88639
|26.66
|Mw
|4.0
|Ege Denizi
|2026-02-10
|06:24:57
|36.37139
|36.37694
|8.13
|ML
|1.2
|Kumlu (Hatay)
|2026-02-10
|06:21:59
|38.52361
|27.64028
|7.05
|ML
|1.5
|Turgutlu (Manisa)
|2026-02-10
|05:51:04
|38.12389
|36.90194
|7.03
|ML
|2.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2026-02-10
|05:42:30
|38.26083
|37.76667
|7.00
|ML
|0.9
|Akçadağ (Malatya)
|2026-02-10
|05:39:20
|39.20667
|27.98194
|9.41
|ML
|2.6
|Akhisar (Manisa)
|2026-02-10
|05:31:10
|39.20222
|28.15056
|8.30
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|05:05:20
|39.19556
|28.11139
|7.01
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|03:46:51
|36.53444
|31.20222
|86.32
|ML
|2.0
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.34 km] Manavgat (Antalya)
|2026-02-10
|03:36:27
|40.16861
|31.78778
|8.94
|ML
|2.1
|Beypazarı (Ankara)
|2026-02-10
|03:36:10
|39.17222
|28.21083
|7.00
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|03:24:54
|39.22417
|28.15111
|7.00
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|03:16:46
|37.76139
|36.53417
|7.02
|ML
|1.3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2026-02-10
|03:12:43
|39.15028
|28.26972
|7.00
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|03:11:09
|40.62750
|33.00056
|8.53
|ML
|1.3
|Orta (Çankırı)
|2026-02-10
|03:04:38
|36.55750
|29.07389
|22.28
|ML
|1.4
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.76 km] Fethiye (Muğla)
|2026-02-10
|02:57:19
|37.53722
|37.12806
|9.27
|ML
|1.0
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2026-02-10
|02:53:00
|39.24194
|28.97750
|6.19
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2026-02-10
|02:52:27
|37.79361
|38.56139
|7.05
|ML
|0.8
|Kahta (Adıyaman)
|2026-02-10
|02:50:34
|39.20889
|28.16000
|5.53
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|02:39:44
|37.88667
|42.05861
|6.18
|ML
|1.3
|Merkez (Siirt)
|2026-02-10
|02:33:18
|39.23278
|28.10250
|4.99
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|02:21:08
|44.79361
|37.44944
|40.57
|Mw
|4.7
|Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya)
|2026-02-10
|02:19:35
|38.81778
|38.17361
|7.00
|ML
|0.8
|Arguvan (Malatya)
|2026-02-10
|02:03:27
|38.13167
|38.35528
|7.04
|ML
|0.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|2026-02-10
|01:59:01
|39.21778
|28.15917
|5.04
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-10
|01:54:46
|39.22111
|28.15167
|7.00
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)