Dilan Çıtak’tan Bayhan itirafları: "Göründüğü gibi değil"

Kaynak: Sosyal medya / Ekran görüntüsü

SERHAN'A SERT TEPKİ

Çıtak, yarışmacılardan Serhan'ın Bayhan'a yardım etmek istediği bir anda aldığı yanıtın herkesi şaşırttığını belirterek, "Sen karışma moruk' dedi. Serhan'ın gözleri doldu" ifadelerini kullandı.

"BAYHAN'IN HİKAYESİ HALKI ETKİLEDİ"

Bayhan'ın kötü niyetli olmadığını ancak sert mizacının zaman zaman kibir olarak algılandığını söyleyen Çıtak, "Her şeyi çok biliyor, çok karışıyor. Bizim halkımız birazcık da zamanında yaşamış olduğu hikayesinden çok etkilendi. O hikayeye bakınca, 'Bayhan'a karışmayın' diyor. Kötü bir adam değil ama sert mizaçlı. Kibir var" dedi.

