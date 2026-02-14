Dilan Çıtak’tan Bayhan itirafları: "Göründüğü gibi değil"
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çıtak, Survivor'daki takım arkadaşı Bayhan hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Survivor macerası kısa süren Dilan Çıtak, Gel Konuşalım programında, popstar Bayhan Gürhan hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Çıtak, halkın Bayhan'ın hayat hikayesinden çok etkilendiğini belirterek, bu durumun yarışmadaki bazı tavırlarının göz ardı edilmesine neden olduğunu söyledi. Çekimler sırasında Bayhan'ın bazı söylemlerinin yarışmacıları kırdığını dile getiren Çıtak, özellikle ada konseyinde ve kamp hayatında yaşanan diyaloglara dikkat çekti.
"KİLİT SÖZLERİ VAR"
"Gerçeği mi duymak istiyorsunuz? Kötü niyetli biri değil asla ama sert mizaçlı" diyen Çıtak, Bayhan'ın zaman zaman kullandığı ifadelerin kırıcı olabildiğini ifade etti.
"Kilit sözleri var. Bir laf ağzından çıktığında gerçekten çivi gibi söz diyebilirim bazılarına. Bayhan'dan gelince kırılıyorsunuz" sözleriyle yaşananları anlattı.