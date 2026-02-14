CANLI YAYIN

Dilan Çıtak’tan Bayhan itirafları: "Göründüğü gibi değil"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dilan Çıtak’tan Bayhan itirafları: "Göründüğü gibi değil"

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çıtak, Survivor'daki takım arkadaşı Bayhan hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Survivor macerası kısa süren Dilan Çıtak, Gel Konuşalım programında, popstar Bayhan Gürhan hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sosyal medya / Ekran görüntüsüKaynak: Sosyal medya / Ekran görüntüsü

Çıtak, halkın Bayhan'ın hayat hikayesinden çok etkilendiğini belirterek, bu durumun yarışmadaki bazı tavırlarının göz ardı edilmesine neden olduğunu söyledi. Çekimler sırasında Bayhan'ın bazı söylemlerinin yarışmacıları kırdığını dile getiren Çıtak, özellikle ada konseyinde ve kamp hayatında yaşanan diyaloglara dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya / Ekran görüntüsüKaynak: Sosyal medya / Ekran görüntüsü

"KİLİT SÖZLERİ VAR"

"Gerçeği mi duymak istiyorsunuz? Kötü niyetli biri değil asla ama sert mizaçlı" diyen Çıtak, Bayhan'ın zaman zaman kullandığı ifadelerin kırıcı olabildiğini ifade etti.

"Kilit sözleri var. Bir laf ağzından çıktığında gerçekten çivi gibi söz diyebilirim bazılarına. Bayhan'dan gelince kırılıyorsunuz" sözleriyle yaşananları anlattı.

Kaynak: Sosyal medya / Ekran görüntüsüKaynak: Sosyal medya / Ekran görüntüsü

SERHAN'A SERT TEPKİ

Çıtak, yarışmacılardan Serhan'ın Bayhan'a yardım etmek istediği bir anda aldığı yanıtın herkesi şaşırttığını belirterek, "Sen karışma moruk' dedi. Serhan'ın gözleri doldu" ifadelerini kullandı.

"BAYHAN'IN HİKAYESİ HALKI ETKİLEDİ"

Bayhan'ın kötü niyetli olmadığını ancak sert mizacının zaman zaman kibir olarak algılandığını söyleyen Çıtak, "Her şeyi çok biliyor, çok karışıyor. Bizim halkımız birazcık da zamanında yaşamış olduğu hikayesinden çok etkilendi. O hikayeye bakınca, 'Bayhan'a karışmayın' diyor. Kötü bir adam değil ama sert mizaçlı. Kibir var" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın