Didem Balçın'dan vefasızlığa tepki! 800 kişiyi daha silecek

Balçın, yaptığı açıklamada hayatındaki insan sayısını azalttığını belirterek, "Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin telaşım vardı. Artık öyle değilim. Bir sabah kalktım 800 kişiyi sosyal medya hesabımdan sildim. Bir arkadaşım 'Bu beni çok üzdü' diye mesaj attı. Ne üzmesi? 3 senedir merhaba yok, nasılsın yok! Babam vefat ettiğinde yanımda değilsin! 800 kişiyi daha sileceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram

Didem Balçın'ın babası Abdülkadir Mahmut Balçın, 4 Mayıs 2025'te hayatını kaybetmişti.

"NE ÇOK SEVİLMİŞSİN"

Babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaşan Balçın, "Canım babam… Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans… Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende… Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine… Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler.

Ne çok sevilmişsin sen… En güzeli bu baba… Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba… Annemi ve bizi çok güzel sevdin. Güzel sevmeyi bize sen öğrettin… Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana… Bize hep şiirler okurdun ya… O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende" notunu düşmüştü.

Kaynak: Instagram