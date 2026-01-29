Devletin ilanıyla cepheler alev alev!
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 12. bölümüyle tarihi kırılmalar, çatışmalar ve duygusal yüzleşmelerle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi.
Osmanlı Devleti'nin ilanı, Orhan Gazi'nin aldığı stratejik kararlar ve cephelerde eş zamanlı başlayan hamleler geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı.
CİHANIN KUDRETLİ LİDERLERİNİN ELÇİLERİ BURSA'DA
12.Bölümde Neler Oldu?
Otağda Restleşme: "Osmanlı'yı Yarın Cihana Duyuracağım"
Moğol elçisinin haddini aşmasının bedelini canıyla ödemesinin ardından otağda ipler gerildi. Demirhan Bey'in "Yaptığın işi de devletini de tanımıyoruz" çıkışına Sultan Orhan'ın cevabı sert oldu: "Yarın Osmanlı Devleti'ni Bursa'da cümle cihana duyuracağım." Bu sözler, yeni bir dönemin açık ilanı oldu.
Orhan Gazi'den Hayat Kurtaran Hamle
Asporça'nın atındaki tersliği fark eden Sultan Orhan, hiç düşünmeden atına atladı. Prensesi ustaca bir hamleyle kendi atına alan Orhan Gazi, düşman saldırısına karşı Asporça'yı korudu. Yaralanan prensesin yarasını saran Orhan Gazi'nin bu hamlesi, obaya döndüklerinde yeni bir gerilimin de kapısını araladı.