Devletin ilanıyla cepheler alev alev!

Kaynak: ATV Nilüfer ve Asporça Hattında Soğuk Savaş Otağda Nilüfer Hatun ile Prenses Asporça arasında tansiyon yükseldi. Yarayı dağlamak için hançerini çıkaran Nilüfer Hatun karşısında Asporça gerilirken, iki kadın arasındaki gerilim artık saklanamaz hâle geldi. Osmanlı Cihana Duyuruldu: Devletin Meşruiyeti Sağlandı Sultan Orhan, Osmanlı Devleti'ni önce misafirlerine, ardından Bursa'da kurulan büyük tören alanında tüm cihana ilan etti. Memlük Sultanı ve Abbasi Halifesi'nin elçileri aracılığıyla iletilen tebrikler, Osmanlı'nın uluslararası meşruiyetini perçinledi.

Kaynak: ATV Dergâhta Tevazu, Cephede Kararlılık İnşa edilen dergâhı ziyaret eden Sultan Orhan, sarığını çıkararak çalışmalara bizzat katıldı. Tevazu sahnesinin hemen ardından Temurtaş'ın Osmanlı karakoluna baskın verdiği haberi geldi. Sultan Orhan, orduyu seferber etti. Kuşatmada Büyük Yüzleşme Bizans desteğini kesmek için Alaeddin Bey ve Fatma Hatun liderliğindeki ordu İznik'i kuşatmaya gönderildi. Burada Fatma Hatun ile Flavius yeniden yüzleşti. "Tanrı'dan tek dileğim olsaydı, Fatma'nın Akçora'sı olmayı dilerdim" sözleri, imkânsız aşkın yükünü bir kez daha ortaya koydu.