Demet Şener'den gelinine "yılanlı" kutlama
Tescilli güzel Demet Şener, gelini Sinem Aydın Şener’in doğum gününü sosyal medyada “Görümcen” notuyla kutladı. "Zarif gelinimiz" sözleriyle sevgisini dile getiren Şener, görümce-gelin klişelerine yılan emojili esprisiyle tatlı bir gönderme yaptı.
Eski Türkiye Güzeli ve ünlü model Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine damga vurdu.
Şener, ağabeyinin eşi Sinem Aydın Şener'in doğum gününü kutlamak için seçtiği kare ve altına düştüğü notla, halk arasındaki "görümce yılanlığı" klişesini esprili bir dille tiye aldı.
"NOT GÖRÜMCEN🐍"
Şener, paylaşımında gelinine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:
"İyi ki doğdun canım🎂🧚🏻♂️ Seni çok seviyorum ❤️❤️❤️❤️ Zarif gelinimiz bizim 😂👰🏼 Not: Görümcen 🐍"
Özellikle mesajın sonuna eklediği "yılan" emojisi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, bu detayı görümcelere yönelik toplumsal önyargılara yapılmış zekice bir gönderme olarak yorumladı.