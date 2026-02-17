Demet Şener'den gelinine "yılanlı" kutlama

Eski Türkiye Güzeli ve ünlü model Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine damga vurdu.

Kaynak: Instagram

Şener, ağabeyinin eşi Sinem Aydın Şener'in doğum gününü kutlamak için seçtiği kare ve altına düştüğü notla, halk arasındaki "görümce yılanlığı" klişesini esprili bir dille tiye aldı.

"NOT GÖRÜMCEN🐍"

Şener, paylaşımında gelinine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"İyi ki doğdun canım🎂🧚🏻‍♂️ Seni çok seviyorum ❤️❤️❤️❤️ Zarif gelinimiz bizim 😂👰🏼 Not: Görümcen 🐍"