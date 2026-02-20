Çocuklar Duymasın'ın yıldızlarından duygulandıran buluşma

Başrollerini Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç ve Alpaslan Özmol gibi isimlerin paylaştığı Çocuklar Duymasın, 2019 yılında final yaparak ekran macerasını noktalamıştı.

Bir dönemin efsane aile komedisi olan dizi, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Dizinin en sevilen çocuk karakterlerinden "Beton Orçun"a hayat veren Alp Eren Khamis ise yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Minik yaşta seyirci karşısına çıkan Khamis'in son hali, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Çocuklar Duymasın'ın Selami'si ve Orçun'u yıllar sonra bir arada

22 YIL SONRA DUYGULANDIRAN BULUŞMA

Dizide baba–oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ile Alp Eren Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Sette kurulan o sıcak bağın hâlâ devam ettiğini gösteren buluşma, hem oyuncuları hem de dizinin hayranlarını duygulandırdı.