Cinayet Süsü’nün Dizdar’ı Feyyaz Yiğit bakın kiminle evliymiş! Gören hayran kalıyor...

Bu akşam saat 21.45'te atv ekranlarında yayınlanacak olan "Cinayet Süsü" filmi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Film öncesinde oyuncuların hayatları da araştırılmaya başlandı.
Başarılı oyuncu Feyyaz Yiğit, "Yan Yana", "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi yapımlarda rol almış, "Gibi" dizisiyle ise şöhreti yakalamıştı.
Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan Yiğit, geçtiğimiz günlerde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
İLK KEZ BABA OLDU
Henüz sosyal medyada bir paylaşım yapmayan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti ve ismi ise merak konusu oldu.
GÖREN HAYRAN KALDI
Öte yandan Yiğit'in eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle dikkat çekti. Çift, 2018 yılında dünyaevine girmişti.