Cinayet Süsü’nün Dizdar’ı Feyyaz Yiğit bakın kiminle evliymiş! Gören hayran kalıyor...

Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmi, oyuncularıyla gündeme geldi. 'Suç Uzmanı Dizdar Koşu' karakterine hayat veren Feyyaz Yiğit ise özel hayatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde baba olmanın mutluluğunu yaşayan başarılı isim, bakın kiminle evli çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2025 17:22
Bu akşam saat 21.45'te atv ekranlarında yayınlanacak olan "Cinayet Süsü" filmi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Film öncesinde oyuncuların hayatları da araştırılmaya başlandı.

Başarılı oyuncu Feyyaz Yiğit, "Yan Yana", "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi yapımlarda rol almış, "Gibi" dizisiyle ise şöhreti yakalamıştı.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşayan Yiğit, geçtiğimiz günlerde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İLK KEZ BABA OLDU

Henüz sosyal medyada bir paylaşım yapmayan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti ve ismi ise merak konusu oldu.

GÖREN HAYRAN KALDI

Öte yandan Yiğit'in eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle dikkat çekti. Çift, 2018 yılında dünyaevine girmişti.

İnanç'ın reklamcılık sektöründe görev yaptığı biliniyor.

