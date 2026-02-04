CANLI YAYIN

Cenk Eren vasiyetini açıkladı! Mirasını kime bırakacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cenk Eren vasiyetini açıkladı! Mirasını kime bırakacak?

Fatih Ürek’in vefatının ardından sanat dünyasında vasiyet konusu yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir televizyon programında servetini ne yapacağı ve kimlere bırakacağını da söyledi.

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Ürek'in ölüm haberinin ardından Cenk Eren, katıldığı programda vasiyetini yazma kararını verdiğini duyurdu.

Fatih Ürek vefat etmeden önce vasiyetini açıklamıştı! Fatih Ürek vefat etmeden önce vasiyetini açıklamıştı!

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ

Fatih Ürek katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba" demişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gel Konuşalım programına katılan Eren, "Fatih Ürek'in vefatının ardından ben de vasiyet hazırlamaya karar verdim" dedi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

SERVETİNİ KİMLERE BIRAKACAK?

Cenk Eren açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Avukatım bir taslak hazırladı. Hazırlamakta fayda var. Fatih hastaneye kaldırıldığında avukatımla konuştum o da taslak hazırladı. Benim bütün derdim çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları. Büyük olasılıkla bu 3 yere bir şey yapılabilir. Ajda (Pekkan) ile de çok konuşuyoruz bu sokak hayvanlarını... Bakım evi olabilir, sokak hayvanları için klinik olabilir. Kalanları da ailem var, yeğenlerim var"

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın