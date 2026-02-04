Cenk Eren vasiyetini açıkladı! Mirasını kime bırakacak?
Fatih Ürek’in vefatının ardından sanat dünyasında vasiyet konusu yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir televizyon programında servetini ne yapacağı ve kimlere bırakacağını da söyledi.
15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Ürek'in ölüm haberinin ardından Cenk Eren, katıldığı programda vasiyetini yazma kararını verdiğini duyurdu.
FATİH ÜREK'İN VASİYETİ
Fatih Ürek katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba" demişti.
Gel Konuşalım programına katılan Eren, "Fatih Ürek'in vefatının ardından ben de vasiyet hazırlamaya karar verdim" dedi.