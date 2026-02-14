Cansel Elçin'den eğlenceli paylaşım: Oğlu Atlas ilk adımını attı
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat çifti, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoyla oğulları Atlas’ın ilk adımlarını takipçileriyle paylaştı.
Başarılı oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, 2020 yılında hayatlarını birleştirerek magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olmuştu. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ikili, geçtiğimiz yıl şubat ayında oğulları Atlas'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Oğulları Atlas'ın doğumuyla birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini de bu mutluluğa ortak etmeye devam ediyor. Bayat ve Elçin, son olarak minik Atlas'ın ilk adımlarını attığı anları yayınladı.
ATLAS'IN İLK ADIMI
Atlas'ın yürümeye başladığı o özel anlar, hem duygusal hem de eğlenceli görüntülere sahne oldu. Minik oğullarının heyecanla attığı adımlar karşısında mutluluklarını gizleyemeyen çiftin neşeli halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.