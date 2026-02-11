CANLI - Kuruluş Orhan'da ipler kopuyor! Hain plan bozuluyor
atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle izleyiciyi yine nefes kesen bir mücadeleye sürüklüyor. Sultan Orhan ve hanedanın Bursa Sarayı'na yerleşmesiyle yeni bir dönem başlarken, şehir bu kez içeriden karıştırılmak isteniyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği Kuruluş Orhan, şimdi atv'de sizlerle...
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa'da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır?
14.Bölüm Özeti
Bursa'da Tehlikeli Oyun: İç Karışıklık Kapıda
Yerleşme telaşının sürdüğü Bursa'da karanlık eller devreye girer. Sultan Orhan'ın yükselişini durdurmak isteyenler, şehri içeriden karıştırmaya çalışır. Bu hain girişimin arkasında kim vardır? Sultan Orhan, iç savaşı başlamadan engelleyebilecek midir?
Prenses Asporça Cephesinde Savaş Kararı
Asporça'nın Sultan Orhan'a duyduğu öfke her geçen gün büyür. Babasının Sultan Orhan'la evlilik teklifinde bulunması ve Sultan Orhan'ın İznik için gizli bir ajanda yürütmesi, Asporça'yı geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler.
İpleri tamamen eline almaya kararlı olan Asporça, Orhan'a karşı savaş başlatmak üzere harekete geçer. Dafne'ye Nilüfer Hatun'u kendisine getirmesini emreder. Dafne bu tehlikeli emri yerine getirebilecek midir?
Nilüfer Hatun Ne Yapacak?
Nilüfer Hatun, İmparator'un kızını Sultan Orhan'la evlendirmek istediğini öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşar. Bu gelişme karşısında Nilüfer Hatun'un tavrı ne olacaktır? Sessiz kalacak mı, yoksa bu oyunu bozacak bir hamle mi yapacaktır?