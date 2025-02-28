Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. (1 Mart Cumartesi günü) bu gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan ayının manevi huzuru yaklaşırken, milyonlarca Müslüman sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Türkiye genelinde tüm illerin iftar vakitleri açıklandı. Peki Bursa'da ilk iftar saat kaçta açılacak? İşte Bursa Ramazan imsakiyesi…