Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. (1 Mart Cumartesi günü) bu gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan ayının manevi huzuru yaklaşırken, milyonlarca Müslüman sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Türkiye genelinde tüm illerin iftar vakitleri açıklandı. Peki Bursa'da ilk iftar saat kaçta açılacak? İşte Bursa Ramazan imsakiyesi…
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde Türkiye genelinde 81 il için 29 günlük Ramazan imsakiyesini duyurdu. Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı saatleri de illere göre değişiklik gösterecek. Bursa'da Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakitleri şu şekilde olacak:
1 Mart Cumartesi: İmsak: 06:07 Akşam: 19:02 Yatsı: 20:20
2 Mart Pazar: İmsak: 06:06 Akşam: 19:03 Yatsı: 20:21
3 Mart Pazartesi: İmsak: 06:04 Akşam: 19:04 Yatsı: 20:22
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