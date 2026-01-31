Blok3’e trafikte ceza yağdı! Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı
“Blok3” sahne adıyla tanınan rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul’da trafik polislerinin yaptığı uygulamada ehliyetsiz ve 1.40 promil alkollü yakalandı.
"Blok3" sahne ismiyle tanınan rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul'da trafik polislerinin yaptığı uygulamada yakalandı.
İddialara göre Ataşehir'de gerçekleştirilen denetimde durdurulan Aydın'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Yapılan alkol testinde ise genç şarkıcının 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.
SABAH'tan Emir Somer'in haberine göre; Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, 24 yaşındaki Hakan Aydın Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında yasal işlem başlatıldı.