CANLI YAYIN

Blok3’e trafikte ceza yağdı! Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Blok3’e trafikte ceza yağdı! Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı

“Blok3” sahne adıyla tanınan rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul’da trafik polislerinin yaptığı uygulamada ehliyetsiz ve 1.40 promil alkollü yakalandı.

"Blok3" sahne ismiyle tanınan rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul'da trafik polislerinin yaptığı uygulamada yakalandı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

İddialara göre Ataşehir'de gerçekleştirilen denetimde durdurulan Aydın'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Yapılan alkol testinde ise genç şarkıcının 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

SABAH'tan Emir Somer'in haberine göre; Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, 24 yaşındaki Hakan Aydın Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

İddialara göre rapçi Hakan Aydın'a;

"Ehliyetsiz araç kullanmak" suçundan 23 bin 437 TL,

"Alkollü araç kullanmak" suçundan ise 11 bin 629 TL olmak üzere toplamda 35 bin 66 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan Hakan Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçlamasıyla adli sürecin de başlatılacağı öğrenildi.

#Blok3
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın