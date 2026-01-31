Blok3’e trafikte ceza yağdı! Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı

" Blok3 " sahne ismiyle tanınan rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul'da trafik polislerinin yaptığı uygulamada yakalandı.

Kaynak: Instagram

İddialara göre Ataşehir'de gerçekleştirilen denetimde durdurulan Aydın'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Yapılan alkol testinde ise genç şarkıcının 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.