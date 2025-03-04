BİLSEM sonuç tarihi ne zaman? 2025 BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, son durum ne?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına giren öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçları beklerken, açıklanma tarihindeki değişiklik merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 28 Şubat’ta duyurulması planlanan sonuçlar henüz paylaşılmadı. Bu durum, "BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı, ertelendi mi?" sorularını gündeme getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları, planlanan tarihten daha geç açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 28 Şubat'ta duyurulması beklenen sonuçlar, hava koşulları nedeniyle ertelendi. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

A Haber foto arşiv BİLSEM Ön Değerlendirme Süreci Uzatıldı MEB tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecekti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilde sınav yapılamadı. Bu nedenle, ön değerlendirme süreci 1 Mart'ta tamamlandı. Sınavların gecikmesi, sonuç açıklama takvimini de değiştirdi.