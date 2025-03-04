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BİLSEM sonuç tarihi ne zaman? 2025 BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, son durum ne?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavına giren öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçları beklerken, açıklanma tarihindeki değişiklik merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 28 Şubat’ta duyurulması planlanan sonuçlar henüz paylaşılmadı. Bu durum, "BİLSEM sınav sonuçları neden açıklanmadı, ertelendi mi?" sorularını gündeme getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:50
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BİLSEM sonuç tarihi ne zaman? 2025 BİLSEM sonuç tarihi değişti mi, son durum ne?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları, planlanan tarihten daha geç açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 28 Şubat'ta duyurulması beklenen sonuçlar, hava koşulları nedeniyle ertelendi. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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BİLSEM Ön Değerlendirme Süreci Uzatıldı

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecekti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilde sınav yapılamadı. Bu nedenle, ön değerlendirme süreci 1 Mart'ta tamamlandı. Sınavların gecikmesi, sonuç açıklama takvimini de değiştirdi.

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BİLSEM Sonuçları 7 Mart'ta Açıklanacak

Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi, daha önce planlanan tarihte duyurulamadı. MEB, güncellenen takvimi açıkladı. Buna göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 Cuma günü ilan edilecek. Öğrenciler ve veliler, sonuçlara MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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BİLSEM Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Öğrenciler, ön değerlendirme sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik koduyla MEB'in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden sorgulama yapabilecek.

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2025 BİLSEM Takvimi

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencileri bekleyen yeni aşamalar şöyle:

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci

17-21 Mart 2025: İtirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme giriş belgelerinin e-Okul'da yayımlanması

14 Nisan - 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme süreci

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci

14-25 Temmuz 2025: İtirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz - 29 Ağustos 2025: BİLSEM'e kayıt süreci

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