Haberler Liste Haberleri Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?

Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?

İzmir’in Torbalı ilçesinin yakınlarında eğitim uçuşu yapan Cessna 172 tipi uçak, kaza yaptı. Uçakta yer alan öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu ise hayatını kaybetti. Bununla birlikte Berfu Hatipoğlu kimdir soruları gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:41
ABONE OL
Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?

İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşen eğitim uçağı kazası, havacılık camiasını yasa boğdu. Kazada eğitim uçağının pilotu Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Genç pilotun ani ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye sürüklerken Berfu Hatipoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Berfu Hatipoğlu kimdir?

Berfu HatipoğluBerfu Hatipoğlu

Uçak Mısır Tarlasına Düştü

Edinilen bilgilere göre, içinde öğrenci pilotun da bulunduğu eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, pilot Berfu Hatipoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖRGÜ TANIĞI A HABER'E KONUŞTU

Berfu HatipoğluBerfu Hatipoğlu

Valilikten İlk Açıklama

İzmir Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu ve kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır."

Berfu HatipoğluBerfu Hatipoğlu

Berfu Hatipoğlu Kimdir?

1994 doğumlu olan genç pilot Berfu Hatipoğlu'nun özel yaşamına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil. Hatipoğlu'nun memleketi, medeni durumu ve ailesine dair bilgiler resmi kaynaklarca paylaşılmadı. Kazayla ilgili araştırmalar ve Hatipoğlu'nun kişisel yaşamına dair detaylar netleştikçe kamuoyuna duyurulacak.

SON DAKİKA