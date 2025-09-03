Berfu Hatipoğlu kimdir, uçağı neden düştü? Pilot Berfu Hatipoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli, evli miydi?

İzmir’in Torbalı ilçesinin yakınlarında eğitim uçuşu yapan Cessna 172 tipi uçak, kaza yaptı. Uçakta yer alan öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu ise hayatını kaybetti. Bununla birlikte Berfu Hatipoğlu kimdir soruları gündeme geldi.

03.09.2025

İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşen eğitim uçağı kazası, havacılık camiasını yasa boğdu. Kazada eğitim uçağının pilotu Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Genç pilotun ani ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye sürüklerken Berfu Hatipoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Berfu Hatipoğlu kimdir?

Berfu Hatipoğlu Uçak Mısır Tarlasına Düştü Edinilen bilgilere göre, içinde öğrenci pilotun da bulunduğu eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir sebeple Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'ndeki mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, pilot Berfu Hatipoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. GÖRGÜ TANIĞI A HABER'E KONUŞTU