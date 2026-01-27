Bebek’te operasyon sonrası sessizlik: Esnaf günlerini arıyor!
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarının ardından Bebek, eski hareketli günlerini mumla arar hale geldi. Satışları yüzde 40 oranında azalan bölge esnafı "Bu operasyon en çok bizi etkiledi" diyor.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semti, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarının ardından sessizliğe büründü. Yenilenen Bebek Otel'le yeniden cazibe merkezi haline gelen semte artık kimse uğramıyor.
ÜNLÜLER BEBEK'TEN AYAĞINI ÇEKTİ
Yaşanan bu değişimi Sabah yazarı Gökhan Gökduman, bugünkü köşesinde ele aldı. Gökduman, Bebek'teki dönüşümün yalnızca magazin dünyasını değil, semtin ticari hayatını da derinden etkilediğine dikkat çekti.
İşte o yazı...
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semti son yıllarda altın çağını yaşıyordu. Ünlülerin eskiden beri uğrak yeri olan semt, yenilenen Bebek Otel'in kazandığı popülarite sayesinde daha da gözde olmuştu.
Her gün onlarca ünlü semte geliyor, yemek yiyor, arkadaşlarıyla buluşup sosyalleşiyordu. Bu arada onları görmek isteyen hayranları da semte akın ediyordu.
Ancak Bebek Otel'in ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunun ana mekanı olarak öne çıkması, semti olumsuz etkiledi. Ünlüler artık Bebek'e uğramıyor.