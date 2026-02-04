CANLI YAYIN

Battal Gazi'nin Zıp Zıp'ıydı! Necdet Kökeş son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden, özellikle “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, Taksim'deki Atlas Sineması'nda düzenlenen veda töreninin ardından, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden oyuncu Necdet Kökeş'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Kökeş'in, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

Yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında, zor yaşam koşulları altında hayatını sürdüren oyuncunun, hafıza ve fiziksel durumunda ciddi gerileme yaşadığı belirtilmişti. Usta isim, tüm müdahalelere rağmen 2 Şubat günü hayata gözlerini yumdu.

Necdet Kökeş için Taksim'deki Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok dostu ve seveni katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Kökeş, alkışlar eşliğinde anıldı.

Usta oyuncunun cenazesi, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Necdet Kökeş, geride unutulmaz roller ve hüzünlü bir yaşam hikâyesi bıraktı.

