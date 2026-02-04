Battal Gazi'nin Zıp Zıp'ıydı! Necdet Kökeş son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden, özellikle “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, Taksim'deki Atlas Sineması'nda düzenlenen veda töreninin ardından, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden oyuncu Necdet Kökeş'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Kökeş'in, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenilmişti.
Yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında, zor yaşam koşulları altında hayatını sürdüren oyuncunun, hafıza ve fiziksel durumunda ciddi gerileme yaşadığı belirtilmişti. Usta isim, tüm müdahalelere rağmen 2 Şubat günü hayata gözlerini yumdu.