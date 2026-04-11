Batıda güneş, doğuda kar! MGM’den kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı, 14 ilde sarı kodlu alarm

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağış, kar ve fırtına etkili. 14 il için sarı kodlu alarm verilirken, iç kesimler için zirai don uyarısı yapıldı.

Marmara'dan Doğu Anadolu'ya uzanan geniş alanda sağanak, karla karışık yağmur ve kar etkisini gösteriyor. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarı verildi. Doğu bölgelerinde rüzgarın fırtına seviyesine ulaşması beklenirken, yağışlı ve karlı havanın hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

BİR YANDA GÜNEŞ BİR YANDA YAĞMUR

Yurt genelinde hava çok bulutlu seyrediyor. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve doğu bölgelerde yağış görülüyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olurken; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili.

Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Bu bölgelerde ani su baskını, ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde düşüş riski bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

MGM uyarısına göre, 12 Nisan Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı ve Hakkari'de yağışlar kuvvetlenecek. Yağmur ve karla karışık yağışın zamanla kara döneceği tahmin ediliyor. Etkinin 13 Nisan Pazartesi sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

MGM'DEN FIRTINA VE ZİRAİ DON UYARISI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte yağışın tipi değişerek kar ve don riskini artırabilir.

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif zirai don bekleniyor. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğilimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat.

ÇIĞ VE BUZLANMA TEHLİKESİ YÜKSEK KESİMLERDE ARTIYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimesi ve buzlanma, hem yerleşim hem de ulaşım açısından risk oluşturuyor.

14 İLDE SARI KODLU ALARM

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye için sarı kod uyarısı verildi. Bu uyarı, hava olaylarının potansiyel risk oluşturabileceğini ve tedbir alınması gerektiğini gösteriyor.

