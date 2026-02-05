Baran Akbulut Kuruluş Orhan’da!

Germiyan Beyliği'nin varisi olan Mehmet Bey; Orhan Bey ve Alaeddin Bey'le geçmişe uzanan derin bir husumetin taşıyıcısıdır. Kız kardeşi Gonca'nın Alaeddin Bey'le evli olması, bu çatışmayı yalnızca siyasi değil, aynı zamanda duygusal bir hesaplaşmaya da dönüştürür.

Baran Akbulut