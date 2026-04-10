Baharın ortasında kış! 44 ilde sarı alarm verildi: Sağanak, kar ve don bir arada

Türkiye genelinde 44 ili kapsayan yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağmur nedeniyle sel riski öne çıkarken, iç ve yüksek kesimlerde kar ile zirai don tehlikesi devam ediyor. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, soğuk havanın hafta sonu boyunca etkili olacağını, sıcaklıkların ise pazartesi itibarıyla yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için sel uyarısı yapan Tek, iç kesimlerdeki üreticileri ise zirai don riskine karşı uyardı. Sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği tarih için Nisan ayının sonuna işaret edildi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında hava durumu değerlendirmelerini paylaştı.

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ: SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Hava durumundaki son gelişmeleri aktaran Adil Tek, "Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş buralarda şu anda yoğun bir yağmur şeklinde yağış var, sel ve su baskını riski bulunuyor." ifadelerini kullandı. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda da etkili olacağını vurgulayan Tek, yağışlarının bir kısmının kar şeklinde görüleceğini belirtti.

"Kuzeye çıktığımızda biraz daha yağışların şekli özellikle rakımın yüksek olduğu yerlerde kar şekline dönmeye başlıyor; kar, karla karışık yağmur şeklinde. Özellikle 2000 ve 2500'e çıkan kotlarda buralardaki yağışlar kar şekline dönüşüyor. Doğu Anadolu'da bugün gün içerisinde biraz karla karışık yağmur gibi gözükürken gece saatlerinde özellikle sıcaklığın düşmesiyle birlikte de kar yağışı kendini gösteriyor. " dedi.

ÜRETİCİYE KRİTİK ZİRAİ DON UYARISI

Özellikle tarım alanlarını etkileyen hava sıcaklıklarındaki düşüşe değinen Adil Tek, "İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri, Uşak, Kütahya, Afyon çevreleri ve Batı Karadeniz'de don riski var" açıklamasında bulundu.

Geçen yıl yaşanan zirai don felaketiyle bir karşılaştırma yapan uzman, "Geçen seneye göre daha hafif aslında. Yani geçen sene iki tane art arda gelmişti. Bunda şu var; beraberinde yağış da var. Yağış olduğu için biraz daha yumuşatıyor havayı. Yani o -8, -9 dereceler çok görünmüyor.

Görülen yerler var ama rakım mesela 3000'e çıkmış, 2500-3000 üzerindeki yerlerde bu değerler gözüküyor ama özellikle de Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda biraz etkili. Mesela Malatya'nın kayısı vurmuyor şu anda. Geçen sene Malatya'da kayısı çok büyük zarar görmüştü, bu sene o kadar etkili gözükmüyor. " ifadelerini kullandı.

Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Adil Tek beklenen bahar havası için tarih verdi, 20 Nisan'a dikkat çekti.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?

Soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini kaydeden Adil Tek, "Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar artmaya başlayacak." dedi. Nisan ayının 20'sinden sonra sıcaklıkların, bahar havasının daha fazla hissedileceğinin altını çizdi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu ile ilgili beklenen hava durumu değerlendirmesinde bulunan Meteoroloji uzmanı "Hafta sonu itibarıyla da yine Karadeniz'de ve yarın için Karadeniz, Marmara'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yine İç Anadolu'da da kuzey yağışlı olacak. Doğu Anadolu'daki yağışlar biraz kar şeklinde, özellikle gece saatlerinde kar yağışı buralarda artıyor. Pazar günü de Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız. Batı bölgelerdeki yağışlar artık etkisini kaybetmiş olacak." şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT

İstanbul için özel bir parantez açan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, havanın sabah saatleri itibarıyla parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacağını belirtti. Bugün öğleden sonraya dikkat çekerek "Öğleden sonra yağmurlu İstanbul bugün. Sıcaklık çok yükselmiyor, 11 ile 6 derece arasında." dedi. Hafta sonu megakentte havanın çok ısınmayacağını vurgulayan uzman, "Sıcaklık, gece sıcaklıkları düşük yani 6 derecelerde, gündüz de en fazla 12-13 derecelere kadar çıkıyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

44 il için sarı kodlu uyarı verildi (MGM)

44 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 44 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışlı sistemle birlikte birçok bölgede kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte zirai don riski öne çıkıyor. Özellikle güney ve doğu kesimlerde sel ve su baskını tehlikesi dikkat çekerken, iç ve yüksek bölgelerde gece sıcaklıklarının düşmesiyle don riski artıyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde sıralanıyor: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.

