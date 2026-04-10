Baharın ortasında kış! 44 ilde sarı alarm verildi: Sağanak, kar ve don bir arada
Türkiye genelinde 44 ili kapsayan yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Özellikle Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağmur nedeniyle sel riski öne çıkarken, iç ve yüksek kesimlerde kar ile zirai don tehlikesi devam ediyor. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, soğuk havanın hafta sonu boyunca etkili olacağını, sıcaklıkların ise pazartesi itibarıyla yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için sel uyarısı yapan Tek, iç kesimlerdeki üreticileri ise zirai don riskine karşı uyardı. Sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği tarih için Nisan ayının sonuna işaret edildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ: SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT
Hava durumundaki son gelişmeleri aktaran Adil Tek, "Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş buralarda şu anda yoğun bir yağmur şeklinde yağış var, sel ve su baskını riski bulunuyor." ifadelerini kullandı. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda da etkili olacağını vurgulayan Tek, yağışlarının bir kısmının kar şeklinde görüleceğini belirtti.
"Kuzeye çıktığımızda biraz daha yağışların şekli özellikle rakımın yüksek olduğu yerlerde kar şekline dönmeye başlıyor; kar, karla karışık yağmur şeklinde. Özellikle 2000 ve 2500'e çıkan kotlarda buralardaki yağışlar kar şekline dönüşüyor. Doğu Anadolu'da bugün gün içerisinde biraz karla karışık yağmur gibi gözükürken gece saatlerinde özellikle sıcaklığın düşmesiyle birlikte de kar yağışı kendini gösteriyor. " dedi.
ÜRETİCİYE KRİTİK ZİRAİ DON UYARISI
Özellikle tarım alanlarını etkileyen hava sıcaklıklarındaki düşüşe değinen Adil Tek, "İç Anadolu'nun kuzeyi, Ege'nin iç kesimleri, Uşak, Kütahya, Afyon çevreleri ve Batı Karadeniz'de don riski var" açıklamasında bulundu.
Geçen yıl yaşanan zirai don felaketiyle bir karşılaştırma yapan uzman, "Geçen seneye göre daha hafif aslında. Yani geçen sene iki tane art arda gelmişti. Bunda şu var; beraberinde yağış da var. Yağış olduğu için biraz daha yumuşatıyor havayı. Yani o -8, -9 dereceler çok görünmüyor.
Görülen yerler var ama rakım mesela 3000'e çıkmış, 2500-3000 üzerindeki yerlerde bu değerler gözüküyor ama özellikle de Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda biraz etkili. Mesela Malatya'nın kayısı vurmuyor şu anda. Geçen sene Malatya'da kayısı çok büyük zarar görmüştü, bu sene o kadar etkili gözükmüyor. " ifadelerini kullandı.
SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?
Soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini kaydeden Adil Tek, "Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar artmaya başlayacak." dedi. Nisan ayının 20'sinden sonra sıcaklıkların, bahar havasının daha fazla hissedileceğinin altını çizdi.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu ile ilgili beklenen hava durumu değerlendirmesinde bulunan Meteoroloji uzmanı "Hafta sonu itibarıyla da yine Karadeniz'de ve yarın için Karadeniz, Marmara'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yine İç Anadolu'da da kuzey yağışlı olacak. Doğu Anadolu'daki yağışlar biraz kar şeklinde, özellikle gece saatlerinde kar yağışı buralarda artıyor. Pazar günü de Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız. Batı bölgelerdeki yağışlar artık etkisini kaybetmiş olacak." şeklinde konuştu.
İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT
İstanbul için özel bir parantez açan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, havanın sabah saatleri itibarıyla parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olacağını belirtti. Bugün öğleden sonraya dikkat çekerek "Öğleden sonra yağmurlu İstanbul bugün. Sıcaklık çok yükselmiyor, 11 ile 6 derece arasında." dedi. Hafta sonu megakentte havanın çok ısınmayacağını vurgulayan uzman, "Sıcaklık, gece sıcaklıkları düşük yani 6 derecelerde, gündüz de en fazla 12-13 derecelere kadar çıkıyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
44 İLDE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 44 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yağışlı sistemle birlikte birçok bölgede kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte zirai don riski öne çıkıyor. Özellikle güney ve doğu kesimlerde sel ve su baskını tehlikesi dikkat çekerken, iç ve yüksek bölgelerde gece sıcaklıklarının düşmesiyle don riski artıyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde sıralanıyor: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye.
10 NİSAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
|Bölge
|Beklenen Hava Durumu
|Kritik Uyarılar
|Şehir ve Dereceleri
|Marmara
|Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç aralıklı yağmur ve sağanak
|Yerel sağanak yağış
|Çanakkale 13°C, Edirne 13°C, İstanbul 11°C, Sakarya 13°C
|Ege
|Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar
|Buzlanma ve zirai don riski
|Afyonkarahisar 10°C, Denizli 16°C, İzmir 18°C, Muğla 16°C
|Akdeniz
|Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü yağış
|Hatay ve Osmaniye çevresinde kuvvetli yağış, sel riski
|Antalya 21°C, Burdur 15°C, Hatay 19°C, Adana 21°C
|İç Anadolu
|Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar
|Buzlanma ve zirai don riski
|Ankara 8°C, Eskişehir 8°C, Kayseri 10°C, Konya 13°C
|Batı Karadeniz
|Çok bulutlu, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur
|Buzlanma ve don riski
|Bolu 6°C, Düzce 11°C, Kastamonu 7°C, Zonguldak 10°C
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Çok bulutlu, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar
|Bayburt çevresinde kuvvetli yağış, çığ ve don riski
|Amasya 11°C, Rize 10°C, Samsun 10°C, Trabzon 11°C
|Doğu Anadolu
|Çok bulutlu, yağmur ve kar, yükseklerde yoğun kar
|Kuvvetli rüzgar (40-60 km/s), çığ, buzlanma ve don riski
|Erzurum 4°C, Kars 5°C, Malatya 11°C, Van 10°C
|Güneydoğu Anadolu
|Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
|Kuvvetli yağış, sel riski ve rüzgar (40-60 km/s)
|Diyarbakır 14°C, Gaziantep 17°C, Siirt 16°C, Şanlıurfa 17°C