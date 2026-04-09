"Baba kokusu alsın" deyip kaçırdı! Müge Anlı'daki Rabia Doğan'ın evlat hasreti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 9 Nisan 2026 tarihli yayınında, 3,5 aylık bebeği babası tarafından alıkonulan Rabia Sena Hanım'ın dramı ve eşi Fatih Doğan hakkındaki sarsıcı iddialar gündeme oturdu.

Eşinin, "Bebek anne kokusu değil, baba kokusu alsın" diyerek çocuğu emzirmesine bile engel olduğunu söyleyen Sena Doğan, kucağında bebeğinin kıyafetleriyle stüdyoda sinir krizi geçirdi.

İzmir'de yaşayan Rabia Sena Doğan, eşi Fatih Doğan'ın 3,5 aylık kızlarını kendisinden kopararak kaçırdığını iddia etti. Genç kadının anlattıkları, eşinin bebeğe karşı sağlıklı olmayan bir takıntısı olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: ATV

"ÇOCUĞUMU SATABİLİR"

Canlı yayında eşinin karanlık bir geçmişi olduğunu ve dolandırıcılık dosyalarının bulunduğunu belirten acılı anne, tüm Türkiye'nin kanını donduran o cümleyi kurdu:

"Bu adamın maddi manevi bu çocuğa bakabileceğine inanmıyorum. Karakterini geç fark ettim. Şimdi ise tek bir korkum var; çocuğumu satacağından şüpheleniyorum! Ne olur bebeğimi bana getirin."