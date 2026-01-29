Aynı Yağmur Altında’nın kalbindeki isim: Rosa Sofía Martínez

Nilsu Berfin Aktaş 'ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez, insan hakları mücadelesine kendini adamış, duyarlı ve güçlü bir genç kadındır.

Ali'ye duyduğu aşkla hayata tutunmaya çalışan Rosa, kalbiyle aklı arasında sıkışmış, kırılgan ama cesur bir karakter olarak öne çıkacaktır.

Londra'da yaşadığı sarsıcı olayın ardından hem hastalığıyla hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Rosa, yolunu İstanbul'da bulur.

Kaynak: ATV

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Nilsu Berfin Aktaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Karakter İçin İspanyolca Öğreniyorum"

"Rosa, hümanist, aktivist ve İspanyol bir kız. Londra'dan geliyor. Birkaç dil biliyor. O yüzden karakterim için İspanyolca öğreniyorum. Ayrıca saçımda bir değişiklik yaptım. Tek bir konudan giden hikayeleri sevmiyorum ama Aynı Yağmur Altında, sadece iki oyuncunun üstüne yüklenen bir iş değil pek çok aks var."