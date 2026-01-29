CANLI YAYIN

Aynı Yağmur Altında’nın kalbindeki isim: Rosa Sofía Martínez

atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Rosa Sofía Martínez, karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş, yeni rolü için ispanyolca öğrenmeye başladığını söyledi.

Nilsu Berfin Aktaş'ın hayat verdiği Rosa Sofía Martínez, insan hakları mücadelesine kendini adamış, duyarlı ve güçlü bir genç kadındır.

Londra'da yaşadığı sarsıcı olayın ardından hem hastalığıyla hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Rosa, yolunu İstanbul'da bulur.

AYNI YAĞMUR ALTINDA İLK TANITIM

Ali'ye duyduğu aşkla hayata tutunmaya çalışan Rosa, kalbiyle aklı arasında sıkışmış, kırılgan ama cesur bir karakter olarak öne çıkacaktır.

Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Nilsu Berfin Aktaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Karakter İçin İspanyolca Öğreniyorum"

"Rosa, hümanist, aktivist ve İspanyol bir kız. Londra'dan geliyor. Birkaç dil biliyor. O yüzden karakterim için İspanyolca öğreniyorum. Ayrıca saçımda bir değişiklik yaptım. Tek bir konudan giden hikayeleri sevmiyorum ama Aynı Yağmur Altında, sadece iki oyuncunun üstüne yüklenen bir iş değil pek çok aks var."

OYUNCU KADROSU

Dizinin iddialı kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 3. TANITIMI YAYINLANDI!

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir.

Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Tanıtımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gören "Aynı Yağmur Altında" yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

#Nilsu Berfin Aktaş #Aynı Yağmur Altında
