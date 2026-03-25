Ayhan Işık'ın kızıyla damadı ölümden döndü
Bodrum Yalıkavak Marina’da bayram gecesini kabusa çeviren yangının yankıları sürerken, facianın eşiğinden dönen isimler ortaya çıktı. Toplam yedi lüks yatın küle döndüğü büyük yangında, Yeşilçam’ın efsane ismi Ayhan Işık’ın damadı İbrahim Levent ile kızı Serap Levent'in faciadan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da çıkan büyük yangının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
BODRUM'DA MİLYON DOLARLIK YANGIN
Bayram gecesi marinada demirli lüks yatlarda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer teknelere sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemede yedi lüks yatın tamamen yanarak battığı belirlendi. Yanan yatların toplam değerinin 150 milyon doları aştığı öğrenildi.
Yanan yatlardan birinin sosyete ve iş dünyasının ünlü isimlerinden Ozan Şer'e ait "Cher" isimli motor yat olduğu öğrenildi. Piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon dolar olduğu konuşulan lüks yat yangında tamamen yanarak battı.
KIL PAYI KURTULDULAR
Öte yandan marinada bulunan bazı yatlar ise son anda kurtarıldı. İş insanı Aziz Yıldırım ile iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'a ait yatların yangından son anda kurtarıldığı öğrenildi.
ÖLÜMDEN DÖNMÜŞLER
Öte yandan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent ile kızı Serap Levent'in de yangının çıktığı marinada olduğu ve faciadan son anda kurtuldukları ortaya çıktı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde yangın gecesi yaşanan çarpıcı bir detayı daha yazdı:
"Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında tamamen yanarak batan yedi yattan birinin Ozan Şer'e, diğerinin de Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e ait olduğunu yazmıştım dün.
Ozan-Bahar Şer çifti, tatsız haberi Londra'da almış, apar topar geri dönmüşlerdi. Ancak öğrendim ki, Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent ile kızı Serap Levent, yangına yatlarında yakalanmış! Evet, yanlış okumadanız... Levent çifti, bayram tatili için Bodrum'a gitmiş ve yatlarında kalıyorlarmış.
Yangın gecesi, 03.00 sularında İbrahim Bey, bir tıkırtıya uyanmış ve dumanı görmüş. Hemen eşi Serap Hanım'ı da uyandırıp son anda pijamalarıyla kendilerini dışarı atmışlar. Aziz Yıldırım ile Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları, yanan yatlara birkaç metre ilerisinde demirli olduğu için verilmiş sadakaları var demiştim. Asıl İbrahim-Serap Levent çiftinin verilmiş sadakaları varmış, resmen ölümden dönmüşler."