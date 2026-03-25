Ayhan Işık'ın kızıyla damadı ölümden döndü

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞLER

Öte yandan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent ile kızı Serap Levent'in de yangının çıktığı marinada olduğu ve faciadan son anda kurtuldukları ortaya çıktı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde yangın gecesi yaşanan çarpıcı bir detayı daha yazdı:

"Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında tamamen yanarak batan yedi yattan birinin Ozan Şer'e, diğerinin de Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e ait olduğunu yazmıştım dün.

Ozan-Bahar Şer çifti, tatsız haberi Londra'da almış, apar topar geri dönmüşlerdi. Ancak öğrendim ki, Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent ile kızı Serap Levent, yangına yatlarında yakalanmış! Evet, yanlış okumadanız... Levent çifti, bayram tatili için Bodrum'a gitmiş ve yatlarında kalıyorlarmış.

Yangın gecesi, 03.00 sularında İbrahim Bey, bir tıkırtıya uyanmış ve dumanı görmüş. Hemen eşi Serap Hanım'ı da uyandırıp son anda pijamalarıyla kendilerini dışarı atmışlar. Aziz Yıldırım ile Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları, yanan yatlara birkaç metre ilerisinde demirli olduğu için verilmiş sadakaları var demiştim. Asıl İbrahim-Serap Levent çiftinin verilmiş sadakaları varmış, resmen ölümden dönmüşler."