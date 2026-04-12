Avrupa ve Amerika buz kaybediyor: 2025 yılı iklim krizi raporu yayında

Dünya genelindeki buzullar, küresel ısınmanın yarattığı tahribatı en çıplak haliyle sergilemeye devam ediyor. Nature Reviews Earth & Environment dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, 2025 yılının buzul erimesi açısından tarihin en karanlık dönemlerinden biri olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, sistemin geri dönülemez bir hızla değiştiği konusunda dünyayı uyarıyor.

Araştırmaya göre, yalnızca 2025 yılında buzullar yaklaşık 408 gigaton kütle kaybetti. Bu rakam, 1975'ten bu yana ölçülen en yüksek altıncı kayıp olarak öne çıkarken, son yıllarda yaşanan hızlanmanın boyutunu da gözler önüne seriyor. Özellikle son on yılda yıllık buz kaybının, 20. yüzyılın son dönemine kıyasla neredeyse dört kat arttığı hesaplandı. 2025 verilerine göre küresel buzullar, son yılların en yüksek kütle kayıplarından birini yaşadı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv) SON YILLAR NEDEN DAHA KRİTİK? Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri, en ağır buz kaybı yaşanan dönemlerin büyük ölçüde son yıllarda yoğunlaşması. Verilere göre, en yüksek kayıpların görüldüğü altı yılın tamamı son yedi yıl içinde gerçekleşti. Bu durum, iklim sistemindeki değişimin hız kazandığını net biçimde ortaya koyuyor. Araştırmada yer alan bilim insanları, buzulların iklim değişikliğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Gözlenen kayıpların yalnızca doğal döngülerle açıklanamayacak ölçüde hızlandığı vurgulanıyor.

KAYIP SADECE BUZULLARLA SINIRLI DEĞİL Buzulların erimesi, yalnızca yüksek dağlık bölgelerin coğrafyasını değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda küresel deniz seviyesinin yükselmesine doğrudan katkı sağlıyor ve milyonlarca insanın bağımlı olduğu tatlı su kaynaklarını tehdit ediyor. 2025 yılı verilerine göre, dünya genelindeki 19 ana buzul bölgesinin tamamında üst üste dördüncü kez net kütle kaybı yaşandı. En belirgin erime ise Batı Kuzey Amerika ve Orta Avrupa'da kaydedildi. Uydu verileri ve saha ölçümleri, 2025’te küresel buz kaybının kritik seviyelere ulaştığını gösterdi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv) UZUN VADELİ TABLO DAHA ÇARPICI Bilimsel veriler, buzulların son yarım yüzyılda yaklaşık 10 bin gigaton kütle kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu kaybın yaklaşık yüzde 80'inin 2000 yılı sonrasında gerçekleşmiş olması ise sürecin son dönemde ne kadar hızlandığını gösteriyor. 20. yüzyılın sonlarında yıllık kayıp 100 gigatonun altındayken, günümüzde bu rakamın ortalama 390 gigaton seviyesine ulaştığı belirtiliyor.