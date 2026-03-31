AVM’den havalimanına! Türkiye’nin kütüphane ağı: Kitap sayısı 26 milyonu geçti
Halk kütüphanelerinde üye sayısı 7,16 milyonu, toplam kitap sayısı 26 milyonu geçti. Kullanıcı sayısı 39 milyona yaklaşırken, dijital koleksiyon ve ihtisas kütüphaneleri de hızla genişledi. Bu büyüme bilgiye erişimi hem fiziki hem dijital kanallarda daha ulaşılabilir hale getiriyor.
Türkiye'de kütüphane kullanımı belirgin şekilde arttı. 2026 itibarıyla halk kütüphanelerinin üye sayısı 7 milyon 160 bini aşarken, kullanıcı sayısı 39 milyona yaklaştı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphane sayısının 1300'ü geçmesi ve dijital içeriklerin genişlemesi, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kesimin bilgiye erişimini doğrudan etkiliyor.
TÜRKİYE'NİN DEV KÜTÜPHANE AĞI
AA'ya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphaneleri 900'den fazla ilçede hizmet veriyor. Toplam kütüphane sayısı 1300'ü aşmış durumda. Toplam kitap sayısı ise 26 milyonun üzerine çıktı. Bu yaygınlık, özellikle büyükşehirler dışındaki kullanıcıların da kitap ve araştırma kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor.
KULLANICI VE ÜYELİKTE HIZLI ARTIŞ
Kütüphanelerde kayıtlı kullanıcı sayısı 39 milyon 194 bine ulaştı. Üye sayısı ise bir yılda yaklaşık 430 bin artarak 7 milyon 160 bine çıktı. Kütüphaneler, alınan ödünç kitapların yanı sıra, ders çalışma, araştırma ve sosyal öğrenme merkezlerine dönüştü.
İHTİSAS VE TEMATİK KÜTÜPHANELER ÇOĞALDI
Kütüphane hizmetleri artık farklı kullanıcı gruplarına göre şekilleniyor. Bu çeşitlilik, klasik okuma alanlarının dışında kütüphaneyi günlük hayatın farklı noktalarına taşıyor ve erişimi mekansal olarak genişletiyor. Türkiye genelinde:
- 79 bebek ve çocuk kütüphanesi
- 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi
- 12 AVM kütüphanesi
- 11 cezaevi kütüphanesi
- 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanesi faaliyette bulunuyor.
MİLLİ KÜTÜPHANE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİTABA SAHİP
"Türkiye'nin hafızası" olarak nitelendirilen Milli Kütüphane, hem fiziki hem dijital koleksiyonunu genişletiyor. 56 binden fazla süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenmiş durumda. Bu veri, akademik ve tarihsel araştırmalar için güçlü bir kaynak tabanı anlamına geliyor.
Toplamda yaklaşık 2 milyon basılı kitaba sahip olan kütüphane:
- 52 binin üzerinde e-kitap
- 1,8 milyondan fazla dijital içerik
- 92 bini aşkın belge
- 800 farklı dergi arşivi ile hizmet veriyor.
MÜTEFERRİKA PROJESİ İLE ARŞİV GENİŞLİYOR
2024'te başlatılan Müteferrika Projesi kapsamında, 81 ildeki kütüphanelerden toplanan yayınlar merkezi sisteme aktarıldı. 2025 yılı içinde 170 binden fazla süreli yayın ile 11 bin 766 kitap Milli Kütüphane koleksiyonuna eklendi.
25 MİLYONDAN FAZLA İÇERİK DİJİTAL ERİŞİME AÇIK
Milli Dijital Kütüphane (MDK) üzerinden 25,8 milyondan fazla dijital içerik kullanıcıya açılmış durumda. Bu sistem sayesinde fiziksel olarak kütüphaneye gitmeden de kaynaklara erişim sağlanabiliyor. Bu dönüşümün etkisi ise net: öğrenciler daha çok kaynağa daha hızlı erişim sağlarken, akademisyenler için geniş bir veri havuzu sunuyor.