AVM’den havalimanına! Türkiye’nin kütüphane ağı: Kitap sayısı 26 milyonu geçti

Türkiye'de kütüphane kullanımı belirgin şekilde arttı. 2026 itibarıyla halk kütüphanelerinin üye sayısı 7 milyon 160 bini aşarken, kullanıcı sayısı 39 milyona yaklaştı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphane sayısının 1300'ü geçmesi ve dijital içeriklerin genişlemesi, öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kesimin bilgiye erişimini doğrudan etkiliyor.

Türkiye genelinde yaygınlaşan kütüphaneler, farklı şehir ve ilçelerde bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. (AA)

TÜRKİYE'NİN DEV KÜTÜPHANE AĞI

AA'ya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk kütüphaneleri 900'den fazla ilçede hizmet veriyor. Toplam kütüphane sayısı 1300'ü aşmış durumda. Toplam kitap sayısı ise 26 milyonun üzerine çıktı. Bu yaygınlık, özellikle büyükşehirler dışındaki kullanıcıların da kitap ve araştırma kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor.

Kütüphanelerde artan kullanıcı yoğunluğu, okuma ve araştırma alışkanlığının toplum genelinde güçlendiğini gösteriyor.

KULLANICI VE ÜYELİKTE HIZLI ARTIŞ

Kütüphanelerde kayıtlı kullanıcı sayısı 39 milyon 194 bine ulaştı. Üye sayısı ise bir yılda yaklaşık 430 bin artarak 7 milyon 160 bine çıktı. Kütüphaneler, alınan ödünç kitapların yanı sıra, ders çalışma, araştırma ve sosyal öğrenme merkezlerine dönüştü.

İHTİSAS VE TEMATİK KÜTÜPHANELER ÇOĞALDI

Kütüphane hizmetleri artık farklı kullanıcı gruplarına göre şekilleniyor. Bu çeşitlilik, klasik okuma alanlarının dışında kütüphaneyi günlük hayatın farklı noktalarına taşıyor ve erişimi mekansal olarak genişletiyor. Türkiye genelinde:

79 bebek ve çocuk kütüphanesi

21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi

12 AVM kütüphanesi

11 cezaevi kütüphanesi

3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanesi faaliyette bulunuyor.

Milli Kütüphane zengin dijital arşiv ve geniş koleksiyon, araştırmacılara ve okuyuculara kapsamlı bir bilgi kaynağı sunuyor.

MİLLİ KÜTÜPHANE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİTABA SAHİP

"Türkiye'nin hafızası" olarak nitelendirilen Milli Kütüphane, hem fiziki hem dijital koleksiyonunu genişletiyor. 56 binden fazla süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenmiş durumda. Bu veri, akademik ve tarihsel araştırmalar için güçlü bir kaynak tabanı anlamına geliyor.

Toplamda yaklaşık 2 milyon basılı kitaba sahip olan kütüphane:

52 binin üzerinde e-kitap

1,8 milyondan fazla dijital içerik

92 bini aşkın belge

800 farklı dergi arşivi ile hizmet veriyor.

MÜTEFERRİKA PROJESİ İLE ARŞİV GENİŞLİYOR

2024'te başlatılan Müteferrika Projesi kapsamında, 81 ildeki kütüphanelerden toplanan yayınlar merkezi sisteme aktarıldı. 2025 yılı içinde 170 binden fazla süreli yayın ile 11 bin 766 kitap Milli Kütüphane koleksiyonuna eklendi.

Online kütüphane sistemleri sayesinde kullanıcılar, istedikleri kaynağa zamandan ve mekandan bağımsız ulaşabiliyor.

25 MİLYONDAN FAZLA İÇERİK DİJİTAL ERİŞİME AÇIK

Milli Dijital Kütüphane (MDK) üzerinden 25,8 milyondan fazla dijital içerik kullanıcıya açılmış durumda. Bu sistem sayesinde fiziksel olarak kütüphaneye gitmeden de kaynaklara erişim sağlanabiliyor. Bu dönüşümün etkisi ise net: öğrenciler daha çok kaynağa daha hızlı erişim sağlarken, akademisyenler için geniş bir veri havuzu sunuyor.