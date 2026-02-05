atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan Sardoğan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu. Kıyafetlerin yakıldığı söylenen sobayı sattığını söyledi.

Öldürüldüğü düşünülen Arife Gökçe ile ilgili şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, başka bir suçlamadan dolayı girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Tokat'taki evine döndü. Ekibe konuşan Sinan, cezaevinden çıktıktan sonra neler yaptığını anlattı.

Bebeğine doğmadan gazete ilanı ile yeni aile bulundu. 2001 yılında evlatlık verdiği oğlunu arıyor...

61 yaşındaki Zeynep Gamzeli, 2001 İstanbul Beyazıt'ta dünyaya getirdiği ve hiç göremeden evlatlık vermek zorunda kaldığı oğlunu bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya...

Çeyrek asırdır aradığı oğlu yarım saatte bulundu. Müge Anlı'da bir başka mucize...

2001 yılında evlatlık verdiği oğlu yarım saatte bulundu. Yayına bağlanan büyüten anne, oğlunun annesiyle görüşeceğini ama şu an müsait olmadığını söyledi. Biyolojik anne, Ömer Faruk'a seslendi, oğlunu görmek istediğini ifade etti.

77 yaşındaki kadının mirasını kim elinden aldı? Fatma Sarı'nın bir dönem vekil tayin ettiği torunu canlı yayında...

Torun Fatma Hanım canlı yayına geldi. Fatma Sarı'dan genel vekalet aldığını, avukatla birlikte 14 dairenin tapusunu mahkeme yoluyla aldıklarını söyledi. Mütahitle yapılan sözleşmede Fatma Sarı'nın 28 daire alacağı ama bu mahkemelerin iki mahkeme olarak bölündüğünü söyledi.