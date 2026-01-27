ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsmail-Yeter Yüce çifti, İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası oğulları Nail Yüce'nin bir kadın tarafından kandırıldığı ve alıkonulduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Canlı yayına gelen Nail Yüce, Rabia Hanım ile gönül ilişkisi olduğunu kabul ederek eşinden boşanmak istemişti. Eşi Özlem Yüce ve kızını terk ederek Rabia'ya giden Nail Yüce, kararından emin olduğunu söyledi. Kızını eşine asla göstermeyeceğini söyleyen Özlem Yüce, ailesinin evine dönme kararı aldı.

66 yaşındaki Süleyman Çelik, iki aylık tanıdığı 54 yaşındaki Ünzile Mete tarafından evlilik vaadiyle 350 Bin lira dolandırıldığını iddia etmişti. İddiaların odağındaki Ünzile Mete ve Süleyman Çelik, canlı yayında yüzleşti. Süleyman Bey'in kendisinin evden kovduğunu söyleyen Ünzile Mete, "350 Bin TL harcamadım bana 3 günde sadece 130 Bin TL harcadı" dedi.

2022 yılında Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Karadağ, 2017 yılında ortadan kaybolan 38 yaşındaki kardeşi radyocu Mehmet Karahan'ı bulmak için önemli iddialar ortaya atmıştı.

Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet'i öldürüp günlerce tuvalette kadın kıyafetiyle tuttuğunu itiraf etmişti. Yıllar sonra önemli gelişmeler yaşanırken 9 yıllık çember git gide daralıyor. Fatma Karadağ, sorun yaşadığı damadı ile canlı yayında karşı karşıya geldi. Birbirlerine türlü suçlamalar yapan ikilinin yıllar sonra karşılaşması gergin anlara sebep oldu.

Kütahya'dan gelen Ahmet Zeybek epilepsi hastası 21 yaşındaki kızı Eylül Zeybek'in, 47 yaşındaki Gökhan Pehlivan tarafından kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Gökhan Pehlivan'ın kızını kandırdığını ve zamanında eşinin altınlarını da aldığını söyleyen baba Ahmet Zeybek'in anlattıkları herkesi şoke etti. Gökhan Pehlivan'ı yıllardır ailesinden uzak tutamadığını söyleyen Ahmet Zeybek, "Üvey oğlumun da 700 Bin TL'sini Gökhan Pehlivan aldı" dedi.

İstanbul Bağcılar'dan "işe gideceğim" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Nazlı Kordemir'i aramak için ailesi canlı yayına katıldı. Genç kızın bir gece önceden abisiyle bir tartışma yaşadığını söyleyen anne Songül Kordemir, "Bizi çok üzdün kızım... Çok tedirginim, dışarı da kötülük var" diyerek kızına seslendi.