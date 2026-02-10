ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Şubat 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

38 yaşındaki Özbekistanlı Dilnoza Bahromov, sosyal medya üzerinden tanıştığı 50 yaşındaki sevgilisinin kendisini 265.000 TL dolandırdı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Mehmet Bey ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Dilnoza Bahramov, evlilik vaadiyle kandırıldığını anlattı. İki sevgili canlı yayında yüzleşti. Mehmet Bey, Dilnoza Bahromov'un kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "Ben onunla evlenmek istemiyorum, benim elimde avucumda bir şey yok ki, benim ismimi karaladı" dedi.

Canlı yayına bağlanan izleyiciler Mehmet Bey hakkında iddialarda bulundu. Mehmet Bey, sahip olduğu spor salonunda kız öğrencisi ie aşk yaşadığını söyleyen izleyici, "Kız öğrencisi ile arasının iyi olduğunu duyunca bizde çocuğumuzu göndermedik" dedi. Dilnoza Bahromov'un kendisine zarar ettirdiğini söyleyen Mehmet Bey, "Biz ortaktık, kendisinin bir torba altını var. 200 bin TL'nin peşine mi düşüyor" diyerek parayı geri vermek istemedi.

30 yaşındaki 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'den 17 Ekim 2024'ten bu yana haber alınamıyor. Kız kardeşinin hayatından endişe eden Halime Pilğir, "Benim kardeşim 8 senedir İsa ile evliydi. Eşinden, eşinin 2 abisinden, kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ay kullanmadı diye şiddet gördü" dedi. Kız kardeşinin kaybolduğu gün eski eşinin yanında gittiğini söyleyen Halime Pilğir, "Benim kardeşimi öldürdüler" dedi. Eski eşi ise canlı yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi.