ATV Müge Anlı canlı yayın: Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ocak 2026 yeni bölüm izle

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

Evden kaçan karısını yapay zeka ile kandırdı!

DÜN NELER YAŞANDI?

Eylül Zeybek'in annesinden borç aldığını kabul etti. Ödeme şekli konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Gökhan Pehlivan sağlıklı kararlar alamayacağı düşünülen Eylül Zeybek'in ailesiyle yayında yüzleşti. Anne Fatma Hızlı'dan borç aldığını kabul ederken rakam ve ödeme konusunda anlaşmazlık vardı. Yayın sonrası tansiyon yükseldi. Fatma Hanım, arabayı değil altınlarını istiyordu. Gökhan Pehlivan ise bunu kabul etmedi.

Eşiyle tartıştıktan sonra evinden ayrılan 3 çocuk annesi... Darp raporu almak için mi hastaneye gitti?

22 Ocak Perşembe günü İstanbul Pendik'ten kaybolan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Hülya Şimşek'i bulmak için eşi Hamza Şimşek stüdyoya geldi. Hülya Şimşek'in hastane randevuları aldığını mesajların kendisine geldiğini söyledi. Bunun üzerine eşine şiddet uygulayıp uygulamadığı soruldu. Şiddet uygulamadığını sadece bir kere vurduğunu ifade etti.

9 aylık hamile karısı Fatma İnik'i arıyor... ''Eşimi bulup çocuğumu kucaklamak istiyorum''

Ramazan İnik 5 ay önce Konya'daki evini terk eden 38 yaşındaki karısı Fatma İnik'i arıyor...

Eşinin evden ayrıldığında hamile olduğunu söyleyen adam hayatından endişe ettiğini bulunmasını istediğini söyledi.