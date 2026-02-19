Ölümcül bir beyin hastalığıyla mücadele eden genç kadın, sevdiği adam Ali'nin (Burak Tozkoparan) hayatını kurtarmak için, kötü kalpli Koray (Taro Emir Tekin) ile evlenmeyi kabul etmek zorunda kalıyor.

"İzleyici, Atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın Rosa karakterini çok sevdi. Bunda; babası Türk, annesi İspanyol "Rosa" karakterini büyük bir başarıyla canlandıran genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın performansı kadar, karakterin senaristler tarafından büyük bir özenle, adeta ilmek ilmek dokunmasının da büyük payı var.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'un da köşesine taşıdığı o kritik soru, izleyiciyi adeta bir vicdan muhasebesine davet ediyor. İşte o yazı...

Yurt dışında Gazze zulmünü protesto eden, giderek İslam dininin barışçıl ve bütünleştirici anlamını idrak etmeye başlayan Rosa, Türkiye'deki babasıyla tanışmak için geldiğinde hem kendini tutkulu bir aşkın ortasında buluyor hem de hayati seçimlerle karşı karşıya kalıyor. Öyle ki, sevdiği genç Ali'nin (Burak Tozkoparan) hayatını kurtarmak için, kötü kalpli Koray (Taro Emir Tekin) ile evlenmek zorunda kalıyor.

Bu arada ölümcül bir beyin hastalığının pençesinde olan ve adeta kafasında saatli bir bomba taşıyıp her an ölüm tehlikesi yaşayan Rosa bu özverili kararı alırken "Bu aşkın sonu yok. Nasılsa öleceğim, bari Ali kurtulsun" diye düşünüyor. İşte bu düşünce de izleyicileri iki kutba ayırıyor.

Kaynak: ATV