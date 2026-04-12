Anneler Günü 2026 ne zaman? Kutlama günü ve bilinmeyenler

2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ikinci pazar günü, annelere ithaf edilecek.

Milyonlarca insanın hayatındaki en güvenli liman olan annelerimize şükranlarımızı sunacağımız o anlamlı gün için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte, arama motorlarında "2026 Anneler Günü ne zaman?" ve "Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?" soruları zirveye yerleşti. Sevginin, sabrın ve eşsiz fedakarlığın sembolü olan kadınları onurlandıracağımız bu özel güne dair tüm detayları bir araya getirdik.

10 Mayıs 2026’da kutlanacak Anneler Günü için geri sayım başladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

TARİH NEDEN HER YIL DEĞİŞİYOR?

Anneler Günü'nün her yıl farklı bir tarihe denk gelmesi, sabit bir gün yerine belirli bir kurala bağlı olmasından kaynaklanıyor. Uluslararası uygulamaya göre bu özel gün, Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle takvimdeki günler değiştikçe, Anneler Günü'nün tarihi de her yıl farklı bir rakama denk geliyor. Ancak günün pazar olması, kutlamaların daha geniş katılımla yapılmasına olanak tanıyor.

KÖKLÜ BİR GELENEĞİN HİKAYESİ

Anneler Günü'nün kökeni, 1908 yılında Anna Jarvis'in annesi için düzenlediği anma etkinliğine dayanıyor. Bu anlamlı girişim zamanla geniş kitlelere yayılarak uluslararası bir gün haline geldi. Günümüzde ise sadece anneleri değil; hayatımıza dokunan, emek veren ve yol gösteren tüm kadınları onurlandırmak için kutlanıyor.

ANLAMI HEDİYEDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Anneler Günü, yalnızca hediyelerle değil; sevgi ve zaman ayırmakla anlam kazanıyor. 10 Mayıs 2026 Pazar günü, annelere ayrılacak küçük bir zaman dilimi bile onların kendilerini özel hissetmeleri için yeterli oluyor. Bu nedenle planlar yapılırken en önemli unsurun birlikte geçirilen anlar olduğu unutulmamalı.