Anne acısıyla alzheimer oldu! Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman şimdi bakımevinde!
Yeşilçam’ın en güzel kadın oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan Sevtap Parman'ın bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Huzurevinde yaşayan ünlü isim, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
Türk sinemasının bir döneme damga vuran isimlerinden Sevtap Parman, son haliyle sevenlerini üzdü.
Yeşilçam'da güzelliğiyle dikkat çeken rolleriyle hafızalara kazınan Parman'ın uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürdüğü biliniyor.
Sinema kariyerine 1985 yapımı "Hükmedenler Paramparça" filmiyle adım atan Sevtap Parman; Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu gibi usta isimlerle başrolleri paylaştı.
1985-1989 yılları arasında tam 22 filmde rol alan oyuncu, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri oldu. Parman, bir süre sonra gözlerden uzak bir hayatı tercih etti.
ANNESİNİ KAYBETTİ ALZHEİMER'E YAKALANDI
2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Sevtap Parman, yaşamını açtığı bir dükkândan elde ettiği gelirle sürdürüyordu. Ancak annesinin vefatının ardından yaşadığı derin üzüntü, sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Parman'ın Alzheimer hastalığına yakalandığı öğrenildi.