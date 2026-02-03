Anne acısıyla alzheimer oldu! Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman şimdi bakımevinde!

Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ünlü oyuncunun son görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcılar ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar "Yıllar geçse de çok güzel" yorumunu yaparken, bazıları ise "Yıllar ona da acımamış" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Sevtap Parman'ın yaşam mücadelesi, sevenlerini bir kez daha duygulandırdı.