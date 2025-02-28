Ankara 2025 imsakiyesi: Sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri belli oldu!

Mübarek Ramazan ayı başlıyor. Sahur vaktinde oruçlarına niyet edecek vatandaşlar, akşam ezanıyla birlikte iftar sofralarında buluşacak. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ankara İmsakiyesi'ni yakından takip ediyor. İşte gün gün iftar ve sahur vakitleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Ankara'da 1 Mart gecesinde gerçekleşecek ilk iftar saat 18:47'de açılacak. İlk imsak vakti 05:52 olarak belirlenirken, ilk teravih namazı ise 20:04'te yatsı ezanı ile başlayacak.
1 Mart Cumartesi: İmsak: 05:52 Akşam: 18:47 Yatsı: 20:04
2 Mart Pazar: İmsak: 05:51 Akşam: 18:48 Yatsı: 20:06
3 Mart Pazartesi: İmsak: 05:49 Akşam: 18:49 Yatsı: 20:07
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