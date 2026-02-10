Ajda Pekkan'ın vokalistine taciz şoku! 66'lık dede canından bezdirdi

Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan ve Tarık Sezer Orkestrası'nın solisti olan Tuğba Tufantepe (42), sosyal medya üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar ve uygunsuz videolar gönderildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

Yapılan soruşturma sonucunda mesajları atan kişinin İstanbul'daki bir huzurevinde yaşayan 66 yaşındaki Özkan B. olduğu belirlendi.

Kaynak: SABAH

"600 KİŞİDEN BİRİ GÖNDERMİŞ OLABİLİR"

SABAH'tan Ali Rıza AKBULUT'un haberine göre; Özkan B., "Mesajları ben attım ama videoları huzurevinde yaşayan 600 kişiden biri göndermiş olabilir" diye savunma yaptı. Ancak savcılık 66 yaşındaki Özkan B. hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.