Ajda Pekkan bu yıl ailesini seçti! 20 milyon TL'yi reddetti

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan , 2026'ya girerken herkesi duygulandıran bir karara imza attı. Her yılbaşında sahnede hayranlarıyla buluşan Pekkan, bu kez ailesini tercih etti. Ünlü sanatçı, Bakü, Kıbrıs ve Ankara'da yapılması planlanan üç ayrı yılbaşı sahne programı için gelen toplam 20 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi.

Bu kararın ardındaki neden ise duyanları derinden etkiledi. Ajda Pekkan, yaklaşık iki ay önce sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecine giren kız kardeşi Semiramis Pekkan 'ı yalnız bırakmamak için sahneye çıkmama kararı aldı. Süperstar, 2026 yılının ilk saatlerini ve yeni yılın ilk günlerini Bodrum'daki evinde, tedavisi devam eden kardeşiyle birlikte geçirdi.

Kaynak: Instagram

"ÖNCELİK AİLEM"

Hürriyet'in haberine göre; Fiyatı arttırmak isteyenlere tekliflere kapalı olduğunu da belirten Ajda Pekkan "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" cevabını verdi.

Pekkan'ın bu net tavrı, sanat camiasında ve yakın çevresinde büyük takdir toplarken, yılbaşı programı planlayan otel ve mekânlar ise başka sanatçılarla anlaşma yoluna gitti.