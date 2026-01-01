Ajda Pekkan bu yıl ailesini seçti! 20 milyon TL’yi reddetti

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, 2026'ya girerken herkesi duygulandıran bir karara imza attı. Her yılbaşında sahnede hayranlarıyla buluşan Pekkan, bu kez ailesini tercih etti. Ünlü sanatçı, Bakü, Kıbrıs ve Ankara'da yapılması planlanan üç ayrı yılbaşı sahne programı için gelen toplam 20 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi.
KARDEŞİ İÇİN 20 MİLYON LİRAYI REDDETTİ
Bu kararın ardındaki neden ise duyanları derinden etkiledi. Ajda Pekkan, yaklaşık iki ay önce sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecine giren kız kardeşi Semiramis Pekkan'ı yalnız bırakmamak için sahneye çıkmama kararı aldı. Süperstar, 2026 yılının ilk saatlerini ve yeni yılın ilk günlerini Bodrum'daki evinde, tedavisi devam eden kardeşiyle birlikte geçirdi.
"ÖNCELİK AİLEM"
Hürriyet'in haberine göre; Fiyatı arttırmak isteyenlere tekliflere kapalı olduğunu da belirten Ajda Pekkan "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" cevabını verdi.
Pekkan'ın bu net tavrı, sanat camiasında ve yakın çevresinde büyük takdir toplarken, yılbaşı programı planlayan otel ve mekânlar ise başka sanatçılarla anlaşma yoluna gitti.
"PARADAN DAHA ÖNEMLİ DEĞERLER VAR"
Ajda Pekkan'ın, dostlarına ve yakınlarına sık sık
"Paradan daha önemli değerler var. Ailem benim önceliğim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
HASTALIĞINI TESADÜFEN ÖĞRENDİ
Semiramis Pekkan, köpeği Tina'yı gezdirirken merdivenlerden düşmesi sonrası yapılan kontrollerde akciğerinde bir kitle olduğunu öğrenmişti. Yapılan check-up sonrası vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Pekkan, geçirdiği operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
Semiramis Pekkan, sürece dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sol akciğerimin alt lobu alınmak zorundaydı. Orada kötü bir kitle vardı ve alındı. Şu an çok iyiyim. Eğer bunu 6 ay geciktirseymişim ameliyat olamazmışım. Hiçbir şey sebepsiz değil. Sağlık ihmale gelmez"
Ajda Pekkan'ın bu anlamlı fedakârlığı, yeni yılın en çok konuşulan ve en duygusal haberlerinden biri oldu.