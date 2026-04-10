Afet riskini azaltan sistem: Meteorolojik renk kodları ne anlama geliyor?

Değişen iklim değişikli ile birlikte olumsuz hava koşulların arttığı Türkiye’de Meteoroloji’nin renk kodlu uyarı sistemi, riskin hızlı anlaşılmasını sağlıyor. Uzmana göre kodların doğru yorumlanması, afetlerde can ve mal kaybını doğrudan azaltıyor. Peki hangi renk kodu ne anlama geliyor? İşte meteorolojik uyarı kodlarının anlamı ve uzman açıklamaları…

Meteorolojik uyarı kodlarını doğru anlamak, aşırı hava olaylarında riskleri minimize eden en önemli faktörlerden biri. Türkiye'de kullanılan renk kodları yalnızca hava durumunu değil, doğrudan alınması gereken önlemleri tanımlıyor. Bu sistemi doğru okuyan bireyler, ani gelişen afetlere karşı daha hızlı ve doğru tepki vererek olası kayıpları azaltabiliyor.

İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, meteorolojik uyarı renk kodları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. (AA)

RENK KODLARI SADECE UYARI DEĞİL, DOĞRUDAN EYLEM PLANI

İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) renk kodlu uyarı sisteminin kritik bir risk yönetim aracı olduğunu vurguladı. AA'ya göre Kadıoğlu, meteorolojik uyarıların yalnızca bir hava durumu bilgisi vermekle sınırlı olmadığını, vatandaşın nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyen bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

AVRUPA'DA 34 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Türkiye'de kullanılan MeteoUYARI sisteminin, Avrupa'daki 34 ülkenin kullandığı MeteoAlarm altyapısına dayandığını belirten Kadıoğlu, uyarıların meteorolojik olayların şiddeti, süresi ve etki alanına göre sınıflandırıldığına dikkat çekti.

"Bu sistem, vatandaşın tehlikeyi hızlı ve sade bir şekilde anlaması için geliştirildi. Ancak renklerin ne anlama geldiği ve buna karşılık hangi davranışın sergilenmesi gerektiği yeterince bilinmiyor." dedi.

Türkiye haritası üzerinde il ve ilçelerin risk durumuna göre renklendirildiğini belirterek, "Vatandaşların MGM'nin resmi kaynaklarını ve mobil uygulamasını düzenli takip etmesi hayati önem taşıyor." şeklinde ifadelere yer verdi.

DÖRT RENK, DÖRT FARKLI RİSK SEVİYESİ

Meteorolojik uyarı sisteminde kullanılan her renk, farklı bir risk düzeyini ve buna karşılık gelen davranışı ifade ediyor.

Yeşil Uyarı : Tehlike yok. Günlük yaşam normal şekilde sürdürülebilir ancak hava durumu takip edilmeli.

Sarı Kod : Potansiyel risk. Planlar gözden geçirilmeli, ani değişimlere karşı dikkatli olunmalı. Yağış, sis, rüzgar gibi olumsuz hava koşulları günlük yaşamı etkileyebilir.

Turuncu Alarm : Yüksek risk. Kuvvetli hava olayları nedeniyle hasar ve kayıp ihtimali artar; kuvvetli sağanak, kar, fırtına gibi hadiseler görülebilir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.

Kırmızı Uyarı : En yüksek risk. Hayati tehlike söz konusu, büyük afet boyutunda olaylar beklenir. Meteorolojik uyarılar takip edilmeli, eksiksiz uygulanmalı.

Meteorolojik uyarılar, günlük planlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini belirler. Ani afetlerde can kayıplarını önleyen en hayati karar bu eşikte verilir.

Risk Algısı Net Anlaşılmıyor

Medyanın uyarıları çoğu zaman genel ifadelerle verdiğine dikkat çeken Kadıoğlu, "Fırtına geliyor deniyor ama bunun sarı mı, turuncu mu olduğu ve vatandaşın ne yapması gerektiği anlatılmıyor. Bu da riskin doğru algılanmasını engelliyor." dedi.

Renk kodlarının doğru algılanması ve afet okuryazarlığı eğitimi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir kalkan görevi görür.

12 FARKLI METEOROLOJİK TEHLİKE ANLIK İZLENİYOR

MeteoUYARI sistemi kapsamında aşırı sıcak ve soğuk hava dalgaları, kuvvetli yağış, fırtına, kar, buzlanma, çığ ve toz taşınımı gibi toplam 12 farklı meteorolojik hadise takip ediliyor.

Kadıoğlu, özellikle ani sel ve gök gürültülü sağanaklarda dere yataklarından uzak durulması gerektiğini belirterek, basit önlemlerin riski azaltabileceğine dikkat çekti. "Kuvvetli rüzgarda ağaç ve direk altlarında bulunmamak, yoğun siste araç kullanırken hız düşürmek gibi basit önlemler hayat kurtarabilir." dedi.

Her vatandaş, bulunduğu bölgedeki uyarı seviyesini bilmeli ve buna uygun davranmalıdır. İklim değişikliği çağında bu bir tercih değil, hayatta kalma zorunluluğudur.

KRİTİK EŞİK: DİJİTAL TAKİP VE EĞİTİM

Uzmana göre, meteorolojik uyarıların doğru anlaşılması yalnızca bireysel değil, toplumsal fayda da sağlıyor. Kadıoğlu, MGM'nin mobil uygulamaları ve resmi kanallarının düzenli takip edilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uyarı kodlarını bilen bir toplum, afetlere karşı daha hazırlıklı olur. Bu da can kayıplarını azaltır, ekonomik zararları düşürür ve afet sonrası toparlanma süresini kısaltır. Aynı zamanda AFAD ve yerel yönetimlerin üzerindeki yük de azalır. Farkındalığın artırılması için eğitim müfredatına bu konunun dahil edilmesi, medya dilinin geliştirilmesi ve MGM'nin dijital uygulamalarının daha yaygın kullanılması gerekiyor. Her vatandaş bulunduğu bölgedeki uyarı seviyesini bilmeli ve buna uygun davranmalıdır. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur."