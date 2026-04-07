Denizli'nin güneyinde saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD Denizli depreminin detaylarını duyurdu

DENİZLİ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Denizli'nin güneyinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 11 kilometrelik derinliğinde kaydedilen sarsıntı yüzeye yakın hissedilmesine neden oldu.

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Güney (Denizli)

Tarih:2026-04-07

Saat:12:38:51 TSİ

Enlem:38.07333 N

Boylam:28.98972 E

Derinlik:11.11 km

4.0 büyüklüğündeki depremler genellikle hafif şiddette hissedilir.

Güncel deprem hareketlerini anlık olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynaklara erişebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

