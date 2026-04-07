Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü neresi, saat kaçta oldu? AFAD duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Denizli’nin güneyinde saat 12.38’de 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki yerleşimlerde hafif düzeyde algılandı. AFAD sarsıntının detaylarını duyurdu.

Denizli'nin güneyinde saat 12.38'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD Denizli depreminin detaylarını duyurdu (X)

DENİZLİ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Denizli'nin güneyinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin yaklaşık 11 kilometrelik derinliğinde kaydedilen sarsıntı yüzeye yakın hissedilmesine neden oldu.

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer:Güney (Denizli)
  • Tarih:2026-04-07
  • Saat:12:38:51 TSİ
  • Enlem:38.07333 N
  • Boylam:28.98972 E
  • Derinlik:11.11 km

4.0 büyüklüğündeki depremler genellikle hafif şiddette hissedilir.

Güncel deprem hareketlerini anlık olarak izlemek için aşağıdaki resmi kaynaklara erişebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

7 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2026-04-07 12:38:5138.0733328.9897211.11MW4.0Güney (Denizli)
2026-04-07 12:27:0236.7069425.609177.0ML2.7Ege Denizi
2026-04-07 12:07:1838.2897238.08757.0ML1.0Akçadağ (Malatya)
2026-04-07 12:06:0138.2594438.333337.04ML1.2Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-07 11:34:3338.0513927.0391710.64ML1.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.51 km] Menderes (İzmir)
2026-04-07 11:21:5438.3477838.791397.04ML1.0Kale (Malatya)
2026-04-07 11:19:4236.9528.918617.0ML1.0Köyceğiz (Muğla)
2026-04-07 11:04:4739.1291727.569726.81ML1.3Soma (Manisa)
2026-04-07 10:55:2239.2036128.011677.0ML0.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 10:26:3337.9758337.44257.0ML1.4Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-04-07 10:17:0039.1919428.004447.0ML2.5Akhisar (Manisa)
2026-04-07 10:11:5637.9066736.223338.63ML2.3Saimbeyli (Adana)
2026-04-07 10:01:5539.1736128.144727.0ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 09:53:3538.0905628.992227.0ML1.4Güney (Denizli)
2026-04-07 09:45:0537.2183327.788336.73ML1.4Milas (Muğla)
2026-04-07 09:40:0339.3680629.303067.0ML1.2Emet (Kütahya)
2026-04-07 09:38:0639.2238928.093334.6ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 09:32:2340.8305631.7388913.05ML1.3Merkez (Bolu)
2026-04-07 09:18:5638.1916738.01757.0ML1.2Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-07 09:12:1038.1172228.939177.0ML0.8Güney (Denizli)
2026-04-07 09:04:4137.8936126.868617.0ML1.2Ege Denizi - [20.21 km] Seferihisar (İzmir)
2026-04-07 08:45:3137.9808327.152788.63ML1.2Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.45 km] Menderes (İzmir)
2026-04-07 08:25:3736.5836126.218897.3ML1.8Ege Denizi - [104.05 km] Bodrum (Muğla)
2026-04-07 08:22:1640.1313931.9116710.22ML1.6Beypazarı (Ankara)
2026-04-07 08:12:5237.1380628.201946.92ML1.5Menteşe (Muğla)
2026-04-07 08:07:4538.0741738.4669411.41ML0.9Sincik (Adıyaman)
2026-04-07 07:54:1637.3055637.135286.48ML1.4Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-04-07 07:31:0440.4377828.917227.01ML1.6Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.34 km] Armutlu (Yalova)
2026-04-07 07:28:5639.1766728.2563910.71ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 07:10:4539.15528.276.69ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 07:07:4937.5669435.6956.79ML1.6Kozan (Adana)
2026-04-07 07:01:4839.1702828.259449.72ML2.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 07:00:5538.8541743.5966720.07ML2.4Tuşba (Van)
2026-04-07 06:42:0837.822536.588617.02ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-07 06:40:1539.1294428.343067.0ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 06:31:5239.2180628.134176.05ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 06:27:1937.8366726.969179.08ML1.1Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.30 km] Menderes (İzmir)
2026-04-07 06:23:5339.2083328.157.0ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 06:18:2237.8613936.471677.0ML2.0Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-07 06:05:1238.0766728.9602812.12ML0.8Buldan (Denizli)
2026-04-07 05:42:5136.0797227.1416711.53ML1.7Ege Denizi - [73.51 km] Datça (Muğla)
2026-04-07 05:40:4639.1833328.10757.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 05:38:5737.9741738.226397.0ML2.0Merkez (Adıyaman)
2026-04-07 05:31:2739.1330628.352787.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 05:28:3140.5394435.370286.96ML0.9Mecitözü (Çorum)
2026-04-07 05:20:4339.2441729.012.63ML1.0Simav (Kütahya)
2026-04-07 05:17:3539.1886128.123067.0ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 05:13:0038.0647238.2636118.0ML1.1Çelikhan (Adıyaman)
2026-04-07 05:04:1240.1633331.821117.0ML1.8Beypazarı (Ankara)
2026-04-07 04:52:2937.8233331.1657.01ML1.0Aksu (Isparta)
2026-04-07 04:49:5839.1094429.146949.38ML1.1Simav (Kütahya)
2026-04-07 04:48:4837.0861129.117787.0ML1.1Acıpayam (Denizli)
2026-04-07 04:45:5739.1416728.35757.0ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 04:21:5237.9802837.4152810.52ML2.9Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-04-07 04:13:0040.7361131.378069.33ML1.2Kaynaşlı (Düzce)
2026-04-07 04:09:3436.1091727.28524.93ML1.6Ege Denizi - [66.55 km] Datça (Muğla)
2026-04-07 04:05:0739.2941728.102787.14ML0.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 04:03:1539.2605628.906677.0ML1.0Simav (Kütahya)
2026-04-07 03:56:2939.5180626.44257.0ML1.8Ayvacık (Çanakkale)
2026-04-07 03:49:1238.5294438.022226.99ML1.1Yazıhan (Malatya)
2026-04-07 03:32:5138.6955639.920568.76ML1.3Palu (Elazığ)
2026-04-07 03:17:1235.6169432.157786.94ML1.8Akdeniz - [64.37 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-04-07 03:12:5533.9535.020565.61ML2.5Akdeniz
2026-04-07 03:10:5039.2516729.002784.48ML0.7Simav (Kütahya)
2026-04-07 03:06:4738.9777826.069728.28ML1.6Ege Denizi - [46.03 km] Karaburun (İzmir)
2026-04-07 03:00:2839.2583328.9955612.39ML0.9Simav (Kütahya)
2026-04-07 02:52:4037.9219428.810836.72ML0.8Sarayköy (Denizli)
2026-04-07 02:47:0938.5222238.014447.0ML1.0Yazıhan (Malatya)
2026-04-07 02:46:2735.9516730.2356.14ML1.2Akdeniz - [38.07 km] Demre (Antalya)
2026-04-07 02:42:3437.2605627.861395.44ML1.1Milas (Muğla)
2026-04-07 02:22:4635.1661129.087525.02ML2.0Akdeniz - [124.85 km] Kaş (Antalya)
2026-04-07 02:20:0137.8988936.1758.37ML0.9Saimbeyli (Adana)
2026-04-07 02:12:1637.0866729.101397.0ML1.6Acıpayam (Denizli)
2026-04-07 02:11:3539.6463927.87259.38ML1.1Karesi (Balıkesir)
2026-04-07 02:07:1740.8958331.677512.69ML0.9Merkez (Bolu)
2026-04-07 02:00:3138.6536136.730567.0ML1.1Sarız (Kayseri)
2026-04-07 01:37:0139.2413928.1555.06ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 01:28:1539.2358328.139177.0ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 00:59:1839.082540.426118.29ML0.9Merkez (Bingöl)
2026-04-07 00:58:0439.2128.156947.0ML0.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-07 00:54:5740.4641735.022512.02ML1.0Merkez (Çorum)
2026-04-07 00:46:0937.0883331.0066797.51ML1.6Serik (Antalya)
2026-04-07 00:31:3239.2541728.979448.55ML1.3Simav (Kütahya)
2026-04-07 00:31:3037.8030628.797226.59ML1.0Babadağ (Denizli)
2026-04-07 00:05:2238.2333338.1356.92ML1.0Yeşilyurt (Malatya)

