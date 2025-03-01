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Adana Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar

Adana'da Ramazan ayının ilk orucuna niyet eden vatandaşlar, sahur ve imsak saatlerini araştırıyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapacak. Peki Adana'da akşam ezanı kaçta okunacak, teravih namazı saat kaçta? İşte 2025 Adana Ramazan imsakiyesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 17:21
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Adana Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Adana'da sahur ve imsak vakti, oruç ibadetine hazırlanan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda Adana için sahur ve imsak saatleri belli oldu. Peki Adana akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Adana sahur, iftar ve teravih vakitleri...

Adana Ramazan İmsakiyesiAdana Ramazan İmsakiyesi

2025 Adana Ramazan İmsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalara göre Adana'da ilk iftar saat 18:39'da açılacak. Akşam ezanından sonra saat 19:54'da okunacak yatsı ezanı ile birlikte tüm camilerde teravih namazı eda edilecek.

1 Mart Cumartesi: İmsak: 05:44 Akşam: 18:39 Yatsı: 19:54

2 Mart Pazar: İmsak: 05:42 Akşam: 18:40 Yatsı: 19:54

3 Mart Pazartesi: İmsak: 05:41 Akşam: 18:41 Yatsı: 19:55

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