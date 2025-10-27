Haberler Liste Haberleri 500 Bin Konut Projesi’nde il il dağılım belli oldu! Hangi şehirde kaç daire yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir zirvede: Başvuru ve kura detayları!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konutun il il dağılımı belli oldu. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği projede en fazla konutun İstanbul, Ankara ve İzmir’de inşa edileceği açıklandı. Peki hangi şehirde kaç konut yapılacak, başvuru şartları ve kura tarihleri nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 27.10.2025 21:30
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı netleşti. Proje konut fiyatlarını dengelemeyi ve barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

81 İLDE 500 BİN KONUT HAYATA GEÇİYOR

Proje kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde yeni yaşam alanları kurulacak. Konut sayıları belirlenirken nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alındı.

Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin konut yapılacak.

İŞTE A'DAN Z'YE İL İL KONUT DAĞILIMI

İl Konut Sayısı İl Konut Sayısı
Adana 12.292 Adıyaman 6.620
Afyonkarahisar 4.370 Ağrı 2.840
Aksaray 2.476 Amasya 2.601
Ankara 30.823 Antalya 13.213
Ardahan 619 Artvin 1.020
Aydın 7.123 Balıkesir 7.548
Bartın 1.240 Batman 3.810
Bayburt 723 Bilecik 1.419
Bingöl 2.072 Bitlis 2.363
Bolu 1.950 Burdur 2.208
Bursa 17.225 Çanakkale 3.376
Çankırı 1.753 Çorum 2.867
Denizli 6.190 Diyarbakır 12.165
Düzce 2.470 Edirne 2.530
Elazığ 3.685 Erzincan 1.760
Erzurum 4.905 Eskişehir 6.025
Gaziantep 13.890 Giresun 1.576
Gümüşhane 926 Hakkari 1.557
Hatay 12.639 Iğdır 1.200
Isparta 2.889 İstanbul 100.000
İzmir 21.020 Kahramanmaraş 8.195
Karabük 1.600 Karaman 1.550
Kars 1.730 Kastamonu 2.380
Kayseri 7.562 Kilis 1.170
Kırıkkale 1.689 Kırklareli 2.255
Kırşehir 1.633 Kocaeli 10.340
Konya 15.000 Kütahya 3.592
Malatya 9.609 Manisa 7.229
Mardin 5.357 Mersin 8.190
Muğla 6.197 Muş 2.142
Nevşehir 2.068 Niğde 2.604
Ordu 3.334 Osmaniye 2.990
Rize 2.042 Sakarya 6.633
Samsun 6.397 Siirt 1.527
Sinop 947 Sivas 3.904
Şanlıurfa 13.190 Şırnak 1.492
Tekirdağ 6.865 Tokat 3.392
Trabzon 3.734 Tunceli 775
Uşak 2.464 Van 6.803
Yalova 1.805 Yozgat 2.858
Zonguldak 1.872

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

📍Proje için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık tarihleri arasında alınacak.

📍Konutlar 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde, yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanacak.

Devlet güvencesiyle yürütülen projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.

Kontenjan oranları şöyle belirlendi:

  • Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere %5,
  • Engellilere %5,
  • Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere %10,
  • Emeklilere %20,
  • 18-30 yaş arası gençlere %20.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR KRİTERLERİ

Kriter Detay
Yaş 18 yaşını doldurmuş olmak
Vatandaşlık süresi En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Konut mülkiyeti Başvuru sahibi, eşi ve çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması

İl Aylık net gelir en fazla
İstanbul 145.000 TL
Diğer iller 127.000 TL

FİYATLAR VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

📍Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL'den başlayacak.
📍Devlet desteğiyle satışa sunulacak evler için %10 peşinat alınacak, kalan tutar 240 ay vadeyle ödenecek.

👉Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 TL, diğer illerde ise 6 bin 750 TL seviyesinden başlayacak.

Kuralar Aralıkta, Teslimatlar 2027'de

-Başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekilişleri Aralık ayında yapılacak.
-İnşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak projede, ilk teslimatlar Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek.

