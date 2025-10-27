500 Bin Konut Projesi’nde il il dağılım belli oldu! Hangi şehirde kaç daire yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir zirvede: Başvuru ve kura detayları!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan " Yüzyılın Konut Projesi " kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı netleşti. Proje konut fiyatlarını dengelemeyi ve barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

81 İLDE 500 BİN KONUT HAYATA GEÇİYOR

Proje kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde yeni yaşam alanları kurulacak. Konut sayıları belirlenirken nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alındı.

Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin konut yapılacak.

İŞTE A'DAN Z'YE İL İL KONUT DAĞILIMI