500 Bin Konut Projesi’nde il il dağılım belli oldu! Hangi şehirde kaç daire yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir zirvede: Başvuru ve kura detayları!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı netleşti. Proje konut fiyatlarını dengelemeyi ve barınma ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
81 İLDE 500 BİN KONUT HAYATA GEÇİYOR
Proje kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde yeni yaşam alanları kurulacak. Konut sayıları belirlenirken nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alındı.
Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin konut yapılacak.
İŞTE A'DAN Z'YE İL İL KONUT DAĞILIMI
|İl
|Konut Sayısı
|İl
|Konut Sayısı
|Adana
|12.292
|Adıyaman
|6.620
|Afyonkarahisar
|4.370
|Ağrı
|2.840
|Aksaray
|2.476
|Amasya
|2.601
|Ankara
|30.823
|Antalya
|13.213
|Ardahan
|619
|Artvin
|1.020
|Aydın
|7.123
|Balıkesir
|7.548
|Bartın
|1.240
|Batman
|3.810
|Bayburt
|723
|Bilecik
|1.419
|Bingöl
|2.072
|Bitlis
|2.363
|Bolu
|1.950
|Burdur
|2.208
|Bursa
|17.225
|Çanakkale
|3.376
|Çankırı
|1.753
|Çorum
|2.867
|Denizli
|6.190
|Diyarbakır
|12.165
|Düzce
|2.470
|Edirne
|2.530
|Elazığ
|3.685
|Erzincan
|1.760
|Erzurum
|4.905
|Eskişehir
|6.025
|Gaziantep
|13.890
|Giresun
|1.576
|Gümüşhane
|926
|Hakkari
|1.557
|Hatay
|12.639
|Iğdır
|1.200
|Isparta
|2.889
|İstanbul
|100.000
|İzmir
|21.020
|Kahramanmaraş
|8.195
|Karabük
|1.600
|Karaman
|1.550
|Kars
|1.730
|Kastamonu
|2.380
|Kayseri
|7.562
|Kilis
|1.170
|Kırıkkale
|1.689
|Kırklareli
|2.255
|Kırşehir
|1.633
|Kocaeli
|10.340
|Konya
|15.000
|Kütahya
|3.592
|Malatya
|9.609
|Manisa
|7.229
|Mardin
|5.357
|Mersin
|8.190
|Muğla
|6.197
|Muş
|2.142
|Nevşehir
|2.068
|Niğde
|2.604
|Ordu
|3.334
|Osmaniye
|2.990
|Rize
|2.042
|Sakarya
|6.633
|Samsun
|6.397
|Siirt
|1.527
|Sinop
|947
|Sivas
|3.904
|Şanlıurfa
|13.190
|Şırnak
|1.492
|Tekirdağ
|6.865
|Tokat
|3.392
|Trabzon
|3.734
|Tunceli
|775
|Uşak
|2.464
|Van
|6.803
|Yalova
|1.805
|Yozgat
|2.858
|Zonguldak
|1.872
BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR
📍Proje için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık tarihleri arasında alınacak.
📍Konutlar 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde, yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanacak.
Devlet güvencesiyle yürütülen projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.
BAŞVURU ŞARTLARI VE GELİR KRİTERLERİ
|Kriter
|Detay
|Yaş
|18 yaşını doldurmuş olmak
|Vatandaşlık süresi
|En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
|Konut mülkiyeti
|Başvuru sahibi, eşi ve çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması
|İl
|Aylık net gelir en fazla
|İstanbul
|145.000 TL
|Diğer iller
|127.000 TL
FİYATLAR VE ÖDEME SEÇENEKLERİ
📍Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL'den başlayacak.
📍Devlet desteğiyle satışa sunulacak evler için %10 peşinat alınacak, kalan tutar 240 ay vadeyle ödenecek.
👉Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 TL, diğer illerde ise 6 bin 750 TL seviyesinden başlayacak.