50 farklı bahaneyle geri çevrildi! Dilan Çıtak sosyal medyadan isyan etti

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Ancak genç sanatçı, müzik yolculuğunda çeşitli engellerle karşılaştığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çıtak, bazı radyoların yeni şarkısını farklı gerekçelerle yayınlamadığını belirterek tepki gösterdi. Yıllardır "torpil" iddialarıyla anıldığını hatırlatan şarkıcı, bu kez tam tersine herhangi bir destek görmediğini dile getirdi.

Kaynak: Instagram

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Bazı radyolar tarafından engellendiğini belirten Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle sitem etti:

"Bugün içimden geldiği gibi yazıyorum. Ortaya gerçekten emek verilmiş bir şarkı koyuyorum. Maddi manevi her şeyi tek başıma göğüslüyorum. Arkamda büyük bir yatırımcı, bir güç odağı ya da 'torpil' yok.

"50 FARKLI BAHANEYLE GERİ ÇEVRİLİYORUM"

Buna rağmen aynı şarkı, aynı kalite, aynı emek... Fakat bazı radyolardan 50 farklı bahane ile geri çevriliyorum. Bu hem yorucu hem de adaletsiz. Gerçek şu ki: kimsenin sayesinde değil - tam tersine, bazılarının yüzünden ilerlemekte zorlanan bir kadın müzisyenim.