49 yaşındaki Burcu Esmersoy’un sabah rutini ilham verdi

Kaynak: Instagram

"SABAH 6'DA SÖYLÜYORUM BUNU"

Sabahın erken saatlerinde bile kendisiyle bağ kurduğunu ifade eden Burcu Esmersoy, duygularını açıklamaya devam etti. Ünlü sunucu, "Sabah 6'da söylüyorum bunu. Aynada gördüğüm şey çok güzel bir insan. Ve onunla gurur duyuyorum" diyerek kendine duyduğu saygının önemine dikkat çekti.

Bu rutini herkese tavsiye ettiğini belirten Esmersoy, sözleriyle pek çok kişiye ilham verdi.