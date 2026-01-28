49 yaşındaki Burcu Esmersoy’un sabah rutini ilham verdi
Fit görüntüsü, enerjisi ve pozitif duruşuyla yıllara meydan okuyan Burcu Esmersoy, psikolojisini güçlü tutan sabah rutinini anlattı. 49 yaşındaki ünlü sunucunun güne başlarken uyguladığı aynalı ritüel, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Güzelliği ve formda vücuduyla her zaman adından söz ettiren Burcu Esmersoy, bu kez takipçileriyle ruh sağlığını güçlü tutan altın kuralını paylaştı.
49 yaşındaki ünlü sunucu, sabah rutininde yaptığı küçük ama etkili bir alışkanlığın hayatında büyük bir fark yarattığını anlattı.
"Kendi kendimi iyileştirmek için araştırdım, sordum" diyen Esmersoy, uzun zamandır aynada kendi gözlerine bakmadığını fark ettiğini söyledi. Bu farkındalığın ardından hayatına yeni bir rutin eklediğini dile getiren ünlü sunucu, aynayla kurduğu bu özel bağın kendisi için çok anlamlı olduğunu vurguladı.
"UYANIR UYANMAZ BANYOYA KOŞUYORUM"
Esmersoy, sabah ritüelini şu sözlerle anlattı:
"Şimdi kendime öyle iyi bakıyorum ki… Sabah uyanır uyanmaz banyoya koşuyorum, aynada kendi gözlerime bakıyorum ve gözlerimin içinin güldüğünü görüyorum."