4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti var, elektrikler ne zaman gelecek?

4 Eylül Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre onarım çalışmaları nedeniyle farklı bölgelere belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, kesinti ne zaman sona erecek?
4 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER
Arnavutköy
04.09.2025-04.05.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Hadımköy Mahallesi / Hacımaşlı Mahallesi., Sarıdere Sokak ve civarı
Avcılar
04.09.2025-0409.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Cihangir Mahallesi ve civarı, Yeşilkent Mahallesi, Bahçeşehir Yanyol Sokak ve civarı, Merkez Mahallesi, Bekçi, Talimhane, Çiğdem, Özarı Sokak ve civarı, Uğur Mumcu Sokak, Cumhuriyet Mahallesi ve civarı.
Bağcılar
04.09.2025-04.09.2025 10.00-14.00
Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Yenigün Mah., Bağcılar Sokak/Yıldıztepe Mah., Kuyulu Sokak ve civarı, 100. Yıl Mah., 2235. Sokak ve civarı.
Bahçelievler
04.09.2025-04.09.2025 07.00-11.00
Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Bahçelievler Mah. ve civarı, Siyavuspaşa Mah., Manolya Sk.ve civarı, Kocasinan Merkez Mah., 2. Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Mumcu, Pınar1, Teyyare, Zafer, Şamdan, Şefkat Sk. ve civarı.
Beylikdüzü
04.09.2025-04.09.2025 08.00-16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Dereağzı Mah., Girne, Serinpınar Sk. ve civarı.
Fatih
04.09.2025-04.09.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Balat Mah., Akgül, Alay, Fener Külhanı, Hızır Çavuş Fırını, Hızır Çavuş Mescidi, Kazancı Selim, Rıfat Efendi, Çimen, Çiçekli Bostan Sk./Bindirdirek Mah., Bindirdirek Meydanı, Dr. Şevkibey, Klod Farer Sk. ve civarı.
Silivri
04.09.2025-04.09.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Sancaktepe Mah., Ova Sk. ve civarı.
Şişli
04.09.2025-04.09.2025 09.00-17.00
Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Ergenekon Mah., Cebel Topu, Cumhuriyet, Fransız Hastanesi, Halaskargazi, Harbiye Çayırı, Kaya Hatun, Küçük Bayır, Papa Roncalli, Prof. Dr. Celal Öker, Selbaşı, Yunusbe, Çimen Sk./İnönü Mah., Cumhuriyet, Satırcı Sk. ve civarı.
Beşiktaş
04.09.2025-04.09.2025 10.00-15.00, 09.00-16.00
Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması
Etkilenen Cadde/Sokak: Akat Mah., Maya, Site, Öztürk, , Şehit Erdoğan İban Sk. ve civarı (10.00-15.00) Akat Mah, Babil, Budin, Cebeci, Cumhuriyet, Demet, Kısmet, Maden, Murat, Necati Cumalı, Yaren, Zeytinoğlu, Çiçeksuyu, İşçiler/ Levent Mah. Kıvılcım Sk. (09.00-16.00)
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Nereden Öğrenilir?
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler BEDAŞ'ın resmi internet sayfasından ya da BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.