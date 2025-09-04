Haberler Liste Haberleri 4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti var, elektrikler ne zaman gelecek?

4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti var, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da 4 Eylül Perşembe günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi olacak. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, kesintiler saat kaçta sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:23
ABONE OL
4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti var, elektrikler ne zaman gelecek?

4 Eylül Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre onarım çalışmaları nedeniyle farklı bölgelere belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Peki, İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, kesinti ne zaman sona erecek?

4 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER

BEDAŞBEDAŞ

Arnavutköy

04.09.2025-04.05.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Hadımköy Mahallesi / Hacımaşlı Mahallesi., Sarıdere Sokak ve civarı

BEDAŞBEDAŞ

Avcılar

04.09.2025-0409.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Cihangir Mahallesi ve civarı, Yeşilkent Mahallesi, Bahçeşehir Yanyol Sokak ve civarı, Merkez Mahallesi, Bekçi, Talimhane, Çiğdem, Özarı Sokak ve civarı, Uğur Mumcu Sokak, Cumhuriyet Mahallesi ve civarı.

BEDAŞBEDAŞ

Bağcılar

04.09.2025-04.09.2025 10.00-14.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Yenigün Mah., Bağcılar Sokak/Yıldıztepe Mah., Kuyulu Sokak ve civarı, 100. Yıl Mah., 2235. Sokak ve civarı.

BEDAŞBEDAŞ

Bahçelievler

04.09.2025-04.09.2025 07.00-11.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Bahçelievler Mah. ve civarı, Siyavuspaşa Mah., Manolya Sk.ve civarı, Kocasinan Merkez Mah., 2. Zafer, Erenler 2, Eski Edirne Yolu, Hanım, Kandil, Kandilli 1, Karamurat, Kuşçu, Mumcu, Pınar1, Teyyare, Zafer, Şamdan, Şefkat Sk. ve civarı.

BEDAŞBEDAŞ

Beylikdüzü

04.09.2025-04.09.2025 08.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Dereağzı Mah., Girne, Serinpınar Sk. ve civarı.

BEDAŞBEDAŞ

Fatih

04.09.2025-04.09.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Balat Mah., Akgül, Alay, Fener Külhanı, Hızır Çavuş Fırını, Hızır Çavuş Mescidi, Kazancı Selim, Rıfat Efendi, Çimen, Çiçekli Bostan Sk./Bindirdirek Mah., Bindirdirek Meydanı, Dr. Şevkibey, Klod Farer Sk. ve civarı.

BEDAŞBEDAŞ

Silivri

04.09.2025-04.09.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Sancaktepe Mah., Ova Sk. ve civarı.

BEDAŞBEDAŞ

Şişli

04.09.2025-04.09.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Ergenekon Mah., Cebel Topu, Cumhuriyet, Fransız Hastanesi, Halaskargazi, Harbiye Çayırı, Kaya Hatun, Küçük Bayır, Papa Roncalli, Prof. Dr. Celal Öker, Selbaşı, Yunusbe, Çimen Sk./İnönü Mah., Cumhuriyet, Satırcı Sk. ve civarı.

BEDAŞBEDAŞ

Beşiktaş

04.09.2025-04.09.2025 10.00-15.00, 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Akat Mah., Maya, Site, Öztürk, , Şehit Erdoğan İban Sk. ve civarı (10.00-15.00) Akat Mah, Babil, Budin, Cebeci, Cumhuriyet, Demet, Kısmet, Maden, Murat, Necati Cumalı, Yaren, Zeytinoğlu, Çiçeksuyu, İşçiler/ Levent Mah. Kıvılcım Sk. (09.00-16.00)

DAHA FAZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

ElektrikElektrik

BEDAŞ Elektrik Kesintisi Nereden Öğrenilir?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler BEDAŞ'ın resmi internet sayfasından ya da BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

ElektrikElektrik

AYEDAŞ Elektrik Kesintisi Nereden Öğrenilir?

İstanbul Anadolu Yakası'nda planlanan kesinti bilgileri ise AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar "Elektrik Kesintisi" bölümünden detaylara ulaşabiliyor. Ayrıca site üzerinden arıza sorgulaması yapmak da mümkün.

SON DAKİKA